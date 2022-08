Cum arată acum "micuța Picasso", copila din România care a uimit mapamondul cu picturile sale FOTO

Alexandra Nechita, supranumită “micuța Picasso”, a uimit o lume întreagă cu talentul său de a picta și sculpta, devenind faimoasă pe tot mapamondul.

Nechita împlinește astăzi 37 de ani și locuiește în SUA, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte din viață. Ea s-a născut la Vaslui, la 27 august 1985, la trei luni după ce tatăl său, Niki Nechita, s-a refugiat din România comunistă, în Statele Unite ale Americii, unde Viorica Nechita și Alexandra au reușit să ajungă abia după doi ani.

Copila a început să deseneze la vârsta de 2 ani, iar prima ei expoziție solo a avut loc la vârsta de 8 ani, la o bibliotecă din Los Angeles.

În 2004, Alexandra a primit numele de Official Artist of the 2004 World Peace Music Awards, tablourile Alexandrei fiind expuse în toată lumea, în țări precum România, Scoția, Olanda, Italia, Franța, Marea Britanie, Singapore, Noua Zeelandă și Japonia.

Alexandra este căsătorită cu designerul ucrainean Dimitri (Dima) Tcharfas și împreună au doi băieți: Revve Elliot și Tevei.