Tatuajele îl duc spre victorie! Povestea impresionantă a unui campion român. Tatăl său a fost coleg cu marele Dobrin

Alex Toma, unul dintre cei mai buni triatloniști din România, poartă cu el în fiecare secundă pe brațul drept, prin două tatuaje, amintirea părinților săi pe care nu-i mai are, iar succesele sale din competiții sunt pentru ei.

În familia lui Alex Toma, sportul a fost ca o a doua religie. Tatăl său a fost coleg la FC Argeș cu marele Dobrin, iar mama a făcut handbal de performanță.

„Am 3 tatuaje, două sunt dedicate părinților mei, iar cel de-al treilea este cel care mă reprezintă. Sunt eu în timp ce înot, fac bicicletă și alerg. Practic este sportul pe care îl iubesc enorm, triatlonul”, spune Alex Toma, campion la triatlon.

Până să ajungă să câștige medalii la cele mai grele competiții de triatlon și să doboare record după record, Alex a practicat alte 3 sporturi.

Ads

„La 7 ani m-am apucat de înot și de atunci au trecut 24 de ani. Apoi, timp de 8 ani am făcut fotbal și după, un an de atletism”, a completat Alex.

Ani de zile, Alex a practicat în paralel înotul și fotbalul, dar la un moment dat a trebuit să aleagă unul dintre ele din cauza unei accidentări.

„M-am accidentat la un meci de fotbal și am stat șase luni cu piciorul în ghips, iar un an am stat pe bară. După, m-am apucat de triatlon”, a subliniat sportivul

“De ziua mea, părinții copiilor mei de la înot mi-au făcut o surpriză și mi-au luat un voucher pentru a-mi achiziționa o bicicletă și un neopren pentru a înota în ape deschise”, a dezvăluit Alex Toma.

Ads

Alex a concurat în cele mai grele competiții de triatlon de pe Glob. El a doborât record după record, ultimul la finalul anului trecut, la ultima competiției europeană la care a participat în Turcia.

Succesul i l-a dedicat tatălui său, pe care l-a pierdut în urmă cu un an și trei luni și care era fanul lui numărul 1.

„Recordul vine în urma unei munci de 7 ani, mi-am dorit foarte mult să reușesc acest record pentru tatăl meu. Înainte ca tata să se prăpădească, recordul era tot al meu, dar după ce el nu a mai fost, recordul a fost doborât de un alt sportiv! Acesta a fost motivul pentru care mi-am dorit enorm să îl dobor din nou eu”, a spus Alex Toma.

Alex este și antrenor de înot și de triatlon, iar prin mâinile lui au trecut sute de sportivi.

„Aceasta este a doua generație pe care o am. Din prima generație, cu cei pe care îi pregătesc de 10, 11 ani, sunt mari, o parte din ei sunt în lotul național de triatlon, practică triatlonul, câțiva înotul, sunt foarte mândru de ei. Am început să mă antrenez cu ei”, a precizat sportivul român.

Ads

Printre multe performanțe obținute în triatlon, una dintre cursele care i-au rămas lui Alex în inima este Cupa Mondială din Malaysia, din 2019, unde sportivul a participat la circuitul IRONMAN și a terminat pe locul 1 la categoria lui de vârstă și locul 2 la general și cea mai bună clasare.

Traseul a constat în 2 kilometri de înot, 90 de kilometri de bicicletă și 21 de kilometri de alergare, iar românul a reușit să conducă timp de 3 ore.

„A fost o cursă pe care am condus-o încă de la proba de înot, ieșind cu un minut și jumătate față de cel de-al doilea sportiv. La proba de bicicletă de 90 de kilometri am reușit să mă îndepărtez de urmăritori, am intrat cu un avans de 4 minute și jumătate, iar la proba de alergare, din cauza căldurii, erau undeva la 45 de grade, a trebuit să încetinesc ritmul și m-a ajuns un sportiv din Australia”, a afirmat Alex Toma, campion la triatlon.

Alex este căsătorit și are doi copii, un băiat de 7 ani și o fetiță de 5. În familia lor, toată lumea face sport, soția este profesoară de înot, fetița merge la dansuri, iar Alex junior face înot și triatlon.

Ads

„Se antrenează de luni până sâmbătă, iar duminica are liber. Nu îl forțez, dacă el nu vrea să vină, nu trag de el, i-am spus ca trebuie să facă doar ceea ce îi place”, a adăugat Alex Toma.

„Este foarte greu să îl pregătesc. Am avut o discuție serioasă acasă ca de la tată la fiu pentru că în timpul antrenamentelor, la început, mă striga tati în sus, tati în jos. I-am explicat că la antrenament nu sunt tati, sunt Toma sau domnul profesor, acasă sunt tati. Acum îmi spune Toma”, a mai spus el.