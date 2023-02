Unde l-a prins cutremurul pe Alex Maxim, românul care joacă la Gaziantep, în Turcia: ”M-am trezit puţin în şoc”

Un seism de magnitudinea 7,8 a avut loc luni în Turcia, la ora locală 4.17 (3.17 ora României), la o adâncime de aproximativ 17,9 kilometri, al cărui epicentru a fost localizat în districtul Pazarcık, în apropiere de Gaziantep, în provincia Kahramanmaras (sud-est).

Acesta este unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii 100 de ani în Turcia, iar replici au avut loc în regiune, surpând case și drumuri şi scoţând oameni în stradă.

De asemenea, conform ultimelor informații, se pare că numărul morților a depășit cifra de 2.000 de persoane, în timp ce numărul răniților e mult mai mare.

La echipa din Gaziantep, epicentrul cutremurului din Turcia, evoluează și un fotbalist român, Alex Maxim (32 de ani), internațional cu 55 de selecții și 6 goluri pentru naționala României.

Alex Maxim e una dintre vedetele echipei din Gaziantep, având în acest sezon patru goluri marcate în campionat și alte 5 pase decisive.

”Eu sunt în Germania, e totul ok. Am aflat când m-am trezit...Eu am avut liber după meciul pe care l-am jucat. Majoritatea jucătorilor sunt plecaţi din oraş, dar ţinem legătura cu cei de acolo.

Lucrurile nu sunt ok, nu ştiu nici eu foarte multe.

M-am trezit puţin în şoc, am avut două milioane de mesaje pe telefon. Nu ştiam ce se întâmplă. Toată lumea de la club e ok, din ce am înţeles, dar în rest nu ştiu foarte multe lucruri”, a spus Maxim, pentru as.ro.