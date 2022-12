Aleksander Lukașenko, președintele dictator din Belarus, a ținut o ședință halucinantă cu șefii sportului de la Minsk, cărora le-a reproșat absența naționalei de la Campionatul Mondial din Qatar.

”Este Campionatul Mondial. Dar, Serghei Mihailovici, dintr-un anumit motiv, nu i-am văzut pe fotbaliștii noștri acolo. Sau nu mă uit destul de mult?”, a început Lukașenko.

”Nu, vă uitați destul”, a fost replica ministrului sportului aflat în fața lui Lukașenko, care n-a făcut decât să aprobe reproșurile dictatorului.

”Așa e, mă uit destul. Dar noi nu suntem nici măcar pe aproape. Mai mult, compar jocul fotbaliștilor noștri cu jocul de acolo. Și ei joacă așa chiar și iarna. Ca fost fotbalist care a jucat mult, acest lucru mă sperie.

Sportul acesta, la fel ca multe altele, este într-o situație groaznică. Când te-am numit, am sperat că tu, ca militar de carieră, căruia îi place sportul și îl înțelege, o să faci lucrurile să se îndrepte în direcția bună”, a completat Lukașenko.

În următoarele preliminarii, pentru Euro 2024, Belarus se află în aceeași grupă cu România.

It's difficult to believe that this isn't satire pic.twitter.com/IsfkEZy3Uf— Francis Scarr (@francis_scarr) December 15, 2022