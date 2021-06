Cum s-au masluit voturile in comuna unde primarul a fost retinut pentru frauda electorala. Sistemul electoral, depasit de metoda clasica de furt

Cel putin 13 la suta din voturile alocate unei formatiuni politice de catre alegatorii din comuna prahoveana Ciorani au fost calculate pentru candidatii liberali, la finalul alegerilor locale din septembrie 2020. Reprezentantii sectiilor de vot pur si simplu au luat din buletinele de vot care aveau stampila alegatorilor pusa pe ALDE si le-au mutat fara rusine in pachetul unde se aflau buletinele pentru PNL. Totul s-a facut in timp ce observatorii din sectii fie dormeau, fie erau neatenti, fie se faceau ca au alta treaba.

Falsificarea rezultatului votului s-a facut in timpul numaratorii buletinelor de la finalul scrutinului din septembrie 2020 privind desemnarea primarilor, consilierilor locali si judeteni, dar si a presedintelui CJ Prahova.

S-a lucrat cu complicitatea presedintilor de sectii, spun surse apropiate de ancheta, toti oamenii primarului din comuna Ciorani, in conditiile in care o parte dintre ei erau angajati la primarie.

In timp ce reprezentantii celorlalte formatiuni politice in sectiile de vot erau neatenti sau chiar atipisera pe scaune, presedintii de sectii luau buletinele cu voturile ALDE si le puneau la categoria unde se aflau buletinele cu voturi pentru PNL. Iar in final nimeni nu mai verifica daca s-a facut vreo greseala sau nu.

Astfel, din o suta de voturi pentru ALDE, dar si pentru alte formatiuni politice, cateva zeci ajungeau la PNL, spun sursele citate. La final, candidatii PNL au avut peste 400 de voturi in plus, sustrase de la candidatii ALDE sau PSD. Frauda este considerabila, avand in vedere ca la Ciorani au votat aproximativ 2500 de alegatori si a dus la rasturnarea rezultatelor pe plan local.

Procurorii sustin ca nu se poate vorbi despre o eroare umana sau o confuzie, pentru ca in fiecare pachet unde se aflau buletinele pentru PNL se aflau cel putin 20, 30 de buletine cu stampila pusa in dreptul candidatului altei formatiuni politice, in speta ALDE. In plus, numaratoarea voturilor in sectie este inregistrata audio-video cu ajutorul unei tablete a STS, iar discutiile intre presedintii de sectii si acolitii lor sunt relevante, spun surse judiciare.

Consecinta fraudei electorale a afectat in special ALDE care a pierdut astfel doua locuri in consiliul local al comunei. Falsificarea rezultatului voturilor nu a influentat castigarea postului de primar, spun procurorii, pentru ca liberalul Marin Voicu a fost votat de peste 70 la suta dintre localnici. Rezultatul PNL a fost umflat inclusiv cu voturi "trase" de la alte partide politice, dar nu a afectat in final ierarhia nici la CJ si nici la primarie. Marin Voicu a avut peste 2000 de voturi in timp ce urmatorul clasat sub 300 de voturi, iar la Consiliul Judetean diferenta dintre primul clasat si al doilea a fost de peste 30.000 de voturi.

Cand a fost descoperita frauda

Procurorii au descoperit frauda atunci cand au decis renumararea voturilor, dupa o serie de plangeri depuse la mai multe institutii de catre unul dintre candidati care a avut informatii ca votul a fost "lucrat".

Sacii cu buletinele de vot au fost depusi, cand a inceput ancheta, in arhiva Judecatoriei din Muzil de unde au fost furati in luna martie. Sursele citate sustin ca hotul nu a situt ce sa fure si a gresit sacii, astfel ca probele sunt in continuare la dosar.

17 persoane, inclusiv primarul din Ciorani, au fost retinute pentru 24 de ore in dosarul fraudei la vot. Ulterior toti inculpatii au fost lasati in libertate printr-o decizie a Judecatoriei Ploiesti. Decizia a fost atacata la Tribunal care uremaza sa decida solutia finala la inceputul acestei saptamani.

Acestia urmeaza sa fie reaudiati pentru ca urmeaza o expertiza informatica a telefoanelor mobile luate de procurori in timpul perchezitiilor care au avut loc la sediul primariei din Ciorani, dar si la domiciliul edilului.