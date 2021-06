PSD sugereaza o posibila tentativa de frauda intr-o comuna din Apuseni. Ce s-ar fi intamplat

Reprezentantii Partidului Social Democrat (PSD) in Biroul Electoral al unei sectii de votare din comuna Ciuruleasa sustin ca echipa desemnata sa se deplaseze duminica, la alegerile locale partiale, cu urna mobila la solicitarea unui numar de 20 de alegatori ar fi avut asupra sa un numar mult mai mare de buletine de vot, respectiv 90, ceea ce, in opinia acestora, "naste suspiciunea rezonabila de tentativa de frauda".

Cele doua membre PSD in Biroul Electoral al sectiei de votare nr. 236 au depus o intampinare scrisa catre presedintele sectiei prin care solicita sanctionarea operatiunii de votare si dispunerea masurilor legale care se impun.

Ads

Concret, se sustine ca echipa de membri desemnata sa se deplaseze cu urna de vot speciala la solicitarea unui numar de 20 de alegatori care nu se pot deplasa la sediul sectiei ar fi luat asupra sa 90 de buletine de vot, adica cu 70 de buletine de vot in plus.

"Persoanele desemnate sa insoteasca urna mobila sunt un membru PNL si un membru USR, reprezentanta USR luand buletine de vot. Este un numar mult mai mare in raport cu numarul solicitantilor de urna mobila, ceea ce naste suspiciunea rezonabila de tentativa de frauda (...). Presedintele biroului a impartit buletine de vot membrilor biroului si nu a inmanat el personal (...) buletinele de vor alegatorilor, astfel impartindu-le, reprezentanta USR luand 70 de buletine de vot in plus in momentul deplasarii cu urna mobila, in conditiile in care avea acces la acestea", se arata in intampinarea mentionata.

Social-democratele au solicitat dispunerea "masurilor legale care se impun, astfel incat procesul electoral sa se desfasoare in mod legal".

La sectia de votare nr. nr. 236 au votat duminica prin intermediul urnei mobile 20 de alegatori. Pana la ora 16.30 au votat pe listele permanente 285 de persoane, iar pe cele suplimentare 28.

In comuna Ciuruleasa sunt doua sectii de votare, la care sunt asteptati sa voteze 931 alegatori din cele 9 sate componente.

Fostul primar, social-democratul Radu Marcel Tuhut, a fost ales deputat. Pentru functia de primar si-au depus candidatura patru persoane, respectiv din partea Partidului Social Democrat, Ioan Marius Cioara, din partea Partidului National Liberal, Cristian Oniciu, din partea Uniunii Salvati Romania, Beniamin Bexa, respectiv din partea Partidului Miscarea Populara, Dan Florian Simina.