Grindeanu anunta ca PSD a castigat alegerile partiale in 17 din cele 35 de localitati care si-au ales primarul duminica

Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca social-democratii au castigat alegerile partiale in 17 localitati.



"Asa cum stiti, astazi (duminica - n.r.) au avut loc alegeri partiale in 35 de localitati. Vreau sa ii felicitam pe colegii nostri din tara. PSD a obtinut astazi o victorie la alegerile partiale, din 35 de localitati, PSD a castigat alegerile in 17 localitati. Tot arcul guvernamental a castigat in 16 si doua localitati au fost castigate de candidati independenti, unde PSD nu a avut candidat", a spus Grindeanu, intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD.

El a adaugat ca astfel s-a dat un nou semnal "ca PSD castiga toate alegerile".

"Din sase orase in care au avut alegeri partiale, in trei a castigat PSD, in Bocsa, in Targu Bujor si la Filiasi. In felicitam pe toti colegii nostri si inca o data avem un semnal ca PSD este cel mai important partid din Romania si care castiga alegerile", a mai afirmat Sorin Grindeanu.