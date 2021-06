Cum tine in loc comuna primarul pornograf din Prahova: reales lejer de localnici, dar fara drept sa ocupe postul. Aberatia legala rara

Bogdan Davidescu, primarul condamnat pentru pornografie infantila, a castigat din nou alegerile duminica, 27 iunie, in comuna prahoveana Sotrile in ciuda faptului ca nu are dreptul sa ocupe functia.

Diferenta dintre el si urmatorul clasat a fost de aproape 150 de voturi, semn ca localnicilor nu le pasa de scandalul sexual in care a fost implicat primarul lor si o adolescenta de 14 ani.

La Sotrile au fost organizate alegeri partiale duminica 27 iunie tocmai pentru ca Davidescu nu are voie sa fie primar, dar legea ii permite sa candideze. El a fost ales si la turul de scrutin din septembrie 2020, doar ca atunci atat Judecatoria Campina cat si Tribunalul Prahova nu i-au validat mandatul.

"Dragi cetateni, dragi prieteni! In urma alegerilor care au avut loc in data de 27 septembrie, am fost ales primarul comunei Sotrile. Candidatura a fost aprobata, dar invalidata de catre un judecator 'drept', netinand cont de opinia dvs. In urma aceste hotarari vor avea loc noi alegeri locale si va anunt pe aceasta cale ca voi candida inca o data cu increderea ca voi avea din nou sustinerea dvs", a scris Davidescu, la pe pagina sa de Facebook, imediat dupa verdictul judecatorilor.

Culmea este ca nici in prezent Bogdan Davidescu nu a scapat de interdictia de a ocupa o functie de demnitate publica. El va fi reabilitat de drept abia la sfarsitul anului 2022 si abia atunci va putea fi primarul comunei.

Acelasi lucru se va intampla cel mai probabil si in data de 8 iulie cand a fost programata, la Judecatoria Campina, validarea primarului ales la Sotrile. Conform legii, nu este suficient ca un candidat sa obtina cele mai multe voturi la un tur de scrutin, instanta competenta teritorial trebuie sa decida daca respectivul indeplineste toate conditiile legale pentru a fi validat in functie.

Daca judecatorii nu-l vor valida pe Bogdan Davidescu, Autoritatea Electorala Permanenta va fi obligata sa orgaizeze din nou alegeri partiale la Sotrile in urmatoarele sase luni. Prin comuna se vorbeste deja ca Davidescu a anuntat ca este hotarat sa candideze pana ce va avea voie sa fie din nou primar si nimeni nu-l poate opri.

Expertii juristi consultati de ziare.com au confirmat aceasta supozitie. "Nu exista cadru legal, nu exista un argument juridic pentru ca unei persoane cu cazier judiciar sa i se respinga dosarul de candidatura la inscrierea in cursa electorala. Acestea sunt legile in Romania nu se coroboreaza intre ele. Probabil ca nimeni nu s-a gandit, atunci cand a realizat legea electorala, ca se poate ajunge intr-o astfel de situatie. Cu siguranta este un caz unic in Romania ceea ce se intampla la Sotrile. Eu nu am mai azuit despre asa ceva.

Candidatul actioneaza legal, nu i se poate imputa nimic din punct de vedere juridic".

Primaria Sotrile este condusa din septembrie 2021 de un viceprimar cu atributii de primar. Conform Codului Administrativ in vigoare, viceprimarul are atribuntii depline atata timp cat functia de primar nu este ocupata. Exista insa un impediment, vicepriamrul cu atributii de primar se afla la mana consilierilor locali care il pot schimba din functie oricand, prin vot.

Rezultatele finale de la Sotrile au fost: Bogdan Davidescu a obtinut 844 de voturi, urmatorul clasat fiind candidatul PNL, Gabriel Brosteanu, cu 702 voturi. Ceilalti doi candidati inscrisi in cursa electorala au obtinut: Ionut Catalin Mosor (AUR) si Iulian Preda (PMP), 36, respectiv 184 de voturi.

Desi se afla in aceasta situatie complicata, cu un scandal in care a fost gasit vinovat pentru ca a filmat o adolescenta in ipostaze indecente, Bogdan Davidescu nu s-a despartit prea mult de primarie. S-a intors la institutia pe care a condus-o timp de opt ani in calitate de consilier persoanal al viceprimarului.

Davidescu a fost condamnat definitiv la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare in noiembrie 2019. El a fost gasit vinovat pentru pornografie infantila, intr-un dosar trimis in judecata de DIICOT.