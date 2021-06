Duminica, 27 iunie, vor avea loc alegeri partiale in 30 de comune si sase orase din mai multe judete din tara, acolo unde primarii alesi in septembrie 2020 fie au murit, fie au fost declarati incompatibili, fie au avut probleme penale.

Comuna prahoveana Sotrile trece printr-o situatie fara precedent in Romania. Un viciu legislativ permite unui candidat sa intre in cursa electorala desi nu are voie sa ocupe functa de primar.

Bogdan Davidescu, fostul primar al comunei Sotrile, a devenit celebru la nivel national din cauza scandalului sexual in care a fost implicat. A fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru ca si-a filmat amanta adolescenta in ipostaze indecente si apoi a santajat-o cu acele imagini cand fata a vrut sa rupa relatia.

Pedeapsa definitiva a primit-o in noiembrie 2019, iar condamnarea penala l-a impiedicat sa mai ramana in functia de primar pe final de mandat. Asta nu l-a impiedicat insa sa candideze din nou la alegerile din septembrie 2020. A castigat detasat atunci turul de scrutin cu o diferenta de aproximativ zece procente fata de urmatorul clasat.

Cand a vrut sa se intoarca victorios la primarie a avut surpriza ca instanta sa nu-i valideze mandatul. Motivul era cat se poate de clar: un condamnat penal, aflat inca sub puterea unui pedepse ramase definitive, nu putea sa ocupe o functie de demnitate publica, astfel ca Sotrile a ramas din nou fara primar.

Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat organizarea unui nou tur de scrutin pentru comuna Sotrile in mai 2021, iar Bogdan Davidescu s-a inscris din nou in cursa electorala.

Reprezentantii AEP sustin ca atata vreme cat Biroul Electoral Local ii valideaza dosarul de candidat, inseamna ca fostul primar poate candida. Articolul 37 din Constitutia Romaniei ii permite acest lucru.

Surse AEP sustin ca doar bunul simt il poate opri pe Davidescu sa mai intre in cursa electorala, pentru ca legile actuale nu ii pot interzice sa candideze, in ciuda condamnarii penale.

Legea interzice doar exercitarea functiei de primar, nu si candidatura. Acest viciu de lege tine insa o comuna fara primar din ianuarie 2020, iar incurcatura mai poate dura inca un an si jumatate, cand fostul primar se va reabilita de drept.

In conditiile in care Bogdan Davidescu va castiga din nou alegerile, Judecatoria Campina, respectiv Tribunalul Prahova nu ii vor valida mandatul, cel mai probabil.

Davidescu a fost condamnat definitiv la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare in noiembrie 2019. Conform Codului Penal, fostul edil se va reabilita de drept (adica va avea din nou voie sa ocupe o functie de demnitate publica) la finalul anului 2022.

"Reabilitarea are loc de drept in cazul condamnarii la pedeapsa amenzii, la pedeapsa inchisorii care nu depaseste 2 ani sau la pedeapsa inchisorii a carei executare a fost suspendata sub supraveghere, daca in decurs de 3 ani condamnatul nu a savarsit o alta infractiune", conform articolului 165 din Codul Penal.

Bogdan Davidescu are toate sansele sa castige din nou alegerile organizate duminica. In ciuda situatiei scandaloase al carei protagonist este, localnicii il sustin si chiar il apara. Povestea de amor dintre primarul lor si adolescenta era cunoscuta in Sotrile si prea putini au fost cei care au vazut in asta ceva compromitator.

Chiar si condamnarea data de judecatorii din Prahova a fost extrem de blanda. Initial Davidescu a primit o pedeapsa de 2 ani si 2 luni de inchisoare, pentru ca ulterior, in apel, sa fie redusa cu sase luni. In plus, judecatorii l-au trimis sa munceasca in folosul comunitatii la gradinita sau la scoala din Sotrile, in conditiile in care primarul fusese condamnat pentru pornografie infantila.

Clemenata judecatorilor pare in acord cu parerea localnicilor, care nu au vazut nimic rau nici macar atunci cand fostul primar s-a reintors in primarie in calitate de consilier personal al viceprimarului care indeplinea atributiile de primar, in lipsa unui edil "plin".

Sursele AEP au precizat ca ar fi existat o posibilitate ca Bodgan Davidescu sa fie blocat sa intre in cursa electorala, daca unul dintre candidatii sai sau chiar cetatenii din comuna ar fi cerut in instanta respingerea candidaturii. Pe rolul instantelor din Prahova nu a fost inregistrat insa un astfel de dosar.