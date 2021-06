10 persoane sunt cercetate pentru posibile fapte de natura penala cu privire la alegerile partiale

Ministerul Afacerilor Interne informeaza, intr-un comunicat de presa, ca 10 persoane sunt cercetate pentru savarsirea unor posibile fapte de natura penala avand legatura cu votarea la alegerile partiale de duminica, acestea referindu-se la coruperea alegatorilor, frauda la vot, impiedicarea dreptului de a alege sau a fi ales si violarea confidentialitatii votului.



Conform sursei citate, "alegerile locale partiale se desfasoara fara incidente deosebite in ceea ce priveste asigurarea ordinii publice", iar pe parcursul acestei zile, angajatii MAI au verificat si au gestionat cu celeritate toate sesizarile privind evenimentele electorale, in contextul organizarii alegerilor locale partiale din 36 de localitati din 23 de judete pentru functia de primar, respectiv pentru un consiliul local".

"De la inceputul procesului de vot, au fost inregistrate 83 de sesizari referitoare la fapte care au legatura cu procesul electoral. Cele mai multe dintre acestea privesc fotografierea sau filmarea buletinului de vot de catre alegatori in timpul exercitarii dreptului la vot si continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale. De asemenea, au fost inregistrate patru sesizari in ceea ce priveste coruperea alegatorilor, patru sesizari referitoare la sfatuirea alegatorilor sa voteze sau sa nu voteze anumite partide, aliante politice, aliante electorale sau candidati independenti, trei sesizari de turism electoral si cate o sesizare de frauda la vot, tulburarea linistii publice, impiedicarea liberului exercitiu de a alege sau a fi ales, violarea confidentialitatii votului. Fiecare situatie sesizata a fost verificata cu promptitudine de angajatii MAI. 42 dintre sesizari nu s-au confirmat", precizeaza comunicatul MAI.

In urma verificarilor, au fost constatate 33 de contraventii si s-au aplicat amenzi in valoare de 25.200 de lei. In alte 7 situatii, se efectueaza cercetari pentru savarsirea unor posibile fapte de natura penala. Infractiunile constatate, pentru care sunt cercetate 10 persoane, se refera la coruperea alegatorilor, frauda la vot, impiedicarea dreptului de a alege sau a fi ales si violarea confidentialitatii votului, se arata in comunicat.

Sursa citata indica o serie de exemple de astfel de situatii gestionate:

- In judetul Bacau a fost inregistrata o sesizare despre faptul ca la cele 4 sectii de votare, amplasate pe raza satelor Tamasi, Chetris si Furnicari sunt persoane care, sub pretextul ca iau temperatura alegatorilor, le sugereaza acestora sa voteze un anumit candidat. In cauza se efectueaza verificari pentru stabilirea situatiei de fapt;

- In judetul Dolj, in orasul Filiasi, o persoana a fost surprinsa, dupa ce si-a exercitat dreptul de vot, ca a facut o poza cu telefonul mobil pe care il avea asupra sa, buletinului de vot. In urma verificarilor efectuate, a fost identificata persoana, si sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 600 de lei;

- Tot in judetul Dolj, ca urmare a unei verificari in sistemul informatic, s-a stabilit ca o persoana si-a exercitat dreptul de vot la o sectie din comuna Sadova, fara a avea acest drept. In fapt, persoana respectiva s-a prezentat la sectia de votare si a votat folosind un document de identitate anulat. In cauza se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de frauda la vot;

- In judetul Galati, orasul Targu Bujor, in urma unei sesizari prin SNUAU 112, o persoana a fost depistata ca a fotografiat buletinul de vot. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional;

- In judetul Ilfov, la o sectie de votare din satul Sindrilita, un grup de persoane au fost implicate intr-un conflict, in context electoral. La fata locului s-au deplasat echipaje din politisti care au aplanat conflictul, in urma caruia nu au rezultat persoane ranite sau distrugeri de bunuri. Fata de persoanele implicate a fost luata masura sanctionarii contraventionale;

In comuna Ganeasa, judetul Ilfov, politistii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de corupere a alegatorilor, in urma unei plangeri scrise, cu privire la promisiunea unor persoane de a oferi o suma de bani, pentru a vota un anumit candidat.

MAI reaminteste ca pentru ziua votului au fost mobilizati aproximativ 1.500 de angajati ai sai. Personalul MAI ramane in dispozitiv pentru a verifica, si in continuare, toate sesizarile primite si pentru asigurarea masurilor de ordine publica in zona sectiilor de votare, pana la incheierea votarii, dar si dupa acest moment, pentru asigurarea securitatii transportului materialelor rezultate in urma procesului de votare si a dosarelor intocmite de birourile electorale, catre birourile electorale judetene.

"Conducerea Ministerului Afacerilor Interne transmite multumiri efectivelor mobilizate astazi pentru modul in care si-au indeplinit atributiile, dand dovada de profesionalism si impartialitate in gestionarea tuturor sesizarilor, inclusiv a celor privind producerea unor incidente electorale", se mai afirma in comunicat.