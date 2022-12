Strategia pentru prezidențiale. Ce așteaptă partidele mari înainte să-și anunțe candidații

În ciuda speculațiilor privind candidații la alegerile prezidențiale din 2024, niciunul dintre principalele partide politice din România nu și-a prezentat opțiunea.

Cu toate astea, liderii PNL și PSD dau semne c-ar fi interesați, deși anterior au negat că-i interesează demnitatea publică.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat în repetate rânduri că nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, mizând de altfel și pe o schimbare a statutului PSD care prevede că șeful de partid să fie și candidat. Mai mult, la începutul lunii noiembrie, acesta susținea că sunt 99% șanse să nu candideze.

"Dacă mâine sunt alegerile, eu nu sunt… eu nu m-aş înfige, sau nu aş accepta, în acest moment, să candidez. Pentru că prima provocare pe care o am ar fi cea de prim ministru, pe urmă mai vedem. (…) 99,9% nu cred că voi candida la funcţia de preşedinte. (...) Mircea Geoană este un potenţial candidat. Mi-este foarte greu să accept pe cineva care a plecat din PSD şi şi-a creat un partid, dar nu exclud acest lucru şi nu eu decid”, a afirma Ciolacu.

Cu toate astea, 0,1% ar putea să devină 100%, așa cum a dovedit chiar predecesorul său de la fruntea partidului, Viorica Dăncilă. Pe 18 iunie 2019, aceasta era șefa PSD ca urmare a condamnării lui Liviu Dragnea. Într-un interviu pentru Adevărul, aceasta explica că nu vrea să candideze la prezidențiale și că va susține candidatul partidului. Doar o lună mai târziu însă, aceasta era nominalizată în CEx-ul partidului, iar Dăncilă și-a asumat rolul de candidat.

În cel mai recent interviu de joi seară, 1 decembrie, Ciolacu nu a mai respins ideea de a candida, explicând doar că încă nu a luat o decizia concretă.

„Nu şi încă nu este. Eu cel puţin nu am luat o astfel de decizie. Haideţi să schimbăm în primul rând unde a greşit PSD. Haideţi să vorbim în anul 2024. Momentan avem o provocare în 2023. Va fi un an încărcat dar sperăm să gestionăm aspectele economice. O maturitate politică cred că îţi cere precauţie în acest moment. Şi aici cred că e punctul comun pe care îl am cu Nicolae Ciucă. Avem o abordare precaută şi trebuie să fim responsabili”, a notat Ciolacu într-un interviu pentru RTV.

Candidații nu se anunță din timp

Politologul Alfred Bulai a explicat pentru Ziare.com că de regulă aranjamentele cu privire la candidații pentru prezidențiale nu se fac cu atât de mult timp înainte și că majoritatea celor care și-au anunțat candidatura timpuriu au ajuns să nu mai fie.

„Adică sigur că el declară că nu vrea să fie (n.red: Ciolacu), e în general o strategie foarte inteligentă. În general nu trebuie să te dai candidat cu atât de mult timp înainte. Cu câțiva ani în urmă, Crin Antonescu nu doar că era candidat, toți peneliștii erau siguri că va fi președintele României. Săracul nu a prins nici măcar candidatura. Nu e bine cu atât de mult timp înainte. Uitați-vă și la Cioloș. Spunea acum un an de zile că va fi candidatul cu șanse al USR-ului.

Pe de altă parte, unii din PSD și PNL cochetează cu ideea unui candidat unic care și PSD și PNL să aibă un singur candidat. Sigur, sunt mai multe curente de opinie. Cu doi ani înainte e prematur să vorbim de asemenea strategii (...) Toată lumea joacă cu mai multe variante, e ca la loto. Dacă joci cu mai multe variante șansele cresc semnificativ”, a notat analistul.

PNL își pune speranțele în Ciucă

Președintele PNL Nicolae Ciucă se află într-o poziție similară cu cea a lui Marcel Ciolacu. După ce anterior a negat că plănuiește să candideze, mai nou acesta nu exclude această variantă.

Întrebat vineri seară privind o posibilă candidatură la prezidențiale, acesta a precizat că „în acest moment, există o singură posibilitate - să ne îngrijim de guvernare".

Totodată, întrebat dacă se teme de vreun posibil contracandidat, premierul a răspuns că se teme de un singur lucru. "Mi-e teamă de un singur lucru, să nu mor neîmpărtăşit. În rest, nu are de ce să ne fie teamă", a mai spus Nicolae Ciucă.

Cu toate astea, Ciucă pare că este împins de către colegii de partid să facă pasul în față. Purtătorul de cuvânt al PNL Ionuț Stroe a sugerat pe 26 septembrie că premierul Nicolae Ciucă este în prezent este principala opțiune a liberalilor pentru prezidențiale.

”Nu trebuie să ne ascundem, în momentul de faţă Nicolae Ciucă este omul pe care ne bazăm, este principala opţiune a PNL şi cea mai la îndemână şi mai naturală, preşedintele partidului, prim-ministrul, este un om pe care îl apreciem. (...) Nicolae Ciucă este un om foarte riguros, pe termen lung activitatea acestui lider va fi foarte apreciată”, a afirmat Ionuț Stroe.

O opinie similară o are și președintele interimar al Senatului Alina Gorghiu, care a declarat la jumătatea lunii august că Nicolae Ciucă este favorit pentru a deveni candidatul partidului. „Este preşedintele partidului şi nu ai cum să nu îl vezi ca principalul candidat la funcţia pentru această demnitate în statul român”, a subliniat aceasta.