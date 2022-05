Columbienii își aleg duminică noul președinte. Cine este opozantul de stânga dat ca favorit

Preşedintele conservator în exerciţiu Ivan Duque, care nu mai poate candida la preşedinţie, a deschis duminică votul în primul tur al alegerilor prezidenţiale în Columbia, introducându-şi buletinul de vot în urnă la o secţie de votare din vecinătatea preşedinţiei, la Bogota, relatează AFP.

Registrul Naţional, instituţia care organizează alegerile, a declarat, într-un mesaj postat pe Twitter, scrutinul ”deschis”.

Aproape 39 de milioane de alegători erau aşteptaţi în aproximativ 12.000 de secţii de votare, unde aleg între şase candidaţi.

Favorit în acest scrutin este opozantul de stânga Gustavo Petro, a cărui victorie ar reprezenta un adevărat cutremur politic într-o ţară în care consevatorii monopolizează puterea de zeci de ani.

Secţiile de votare au fost deschise duminică, la ora locală 8.00 (16.00, ora României) şi urmează să fie închise la ora locală 16.00 (luni, 0.00, ora României).

Primele rezultate ale acestui prim tur urmează să fie anunţate ulterior.

Un al doilea tur este prevăzut la 19 iunie, în cazul în care niciunul dintre candidaţi nu obţine peste 50% dintre voturile exprimate.

”Azi, noi, columbienii, ne ducem la urne pentru a participa la aceste alegeri prezidenţiale. Îi invit pe toţi columbienii să voteze cu entuziasm şi bucurie, să voteze fără ură, fără prejudecăţi, fără părtinire”, a declarat Duque după ce a introdus buletinul de vot în urnă.

Outgoing Ivan Duque has cast his vote. pic.twitter.com/jd4HqA6vn5— Kawsachun News (@KawsachunNews) May 29, 2022