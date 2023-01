Orașul american aflat la 3 kilometri de Rusia: Fără străzi, bănci și restaurante VIDEO

Un oraș îndepărtat din Statele Unite, denumit Little Diomede și care se găsește în mijlocul Strâmtorii Bering din Alaska, se află la doar 3 kilometri și ceva de Rusia, de o altă insulă, Big Diomede. Izolata așezare americană are doar 77 de locuitori și nu dispune de străzi, bănci, hoteluri și restaurante.

Ads

Deși locuitorii din orășelul american Little Diomede pot vedea Rusia din casele lor și, în ciuda faptului că sunt despărțiți de doar câțiva kilometri de Big Diomede, există o diferență de timp uriașă între cele 2 insule, de 21 de ore, potrivit Mirror.

Astfel, Little Diomede din SUA are ora cu 9 ore în urma timpului universal GMT (11 ore în minus față de România), pe când Big Diomede din Rusia are 12 ore în plus față de GMT (10 ore în plus față de România), cele două așezări fiind aliniate fiecare la ora din țările lor.

Comunitățile Iñupiat, un grup de nativi din Alaska, au petrecut peste 3.000 de ani în condițiile periculoase pe micuța insulă Little Diomede. Americanii de aici își petrec timpul vânând balene, urși polari, foci și adunând provizii, deoarece temperaturile de iarnă pot scădea până la -14 grade C în timpul iernii - cu insula înghețată între decembrie și iunie. Vara temperaturile pot ajunge la +10 grade C.

Ads

În plus, comunitatea locală trebuie să supravegheze cu atenție urșii polari, deoarece aceștia sunt predispuși să atace rezidenții de pe insulă. Insula, care are aproximativ 30 de clădiri, are un heliport care a fost construit în anii 1970 și 80, precum și o școală și o bibliotecă.

Cu toate acestea, din cauza naturii insulei stâncoase, nu există drumuri, bănci, restaurante, cimitire, iar spațiu este extrem de limitat pentru alte clădiri. Există doar un singur magazin pe insulă care are o selecție limitată de alimente, îmbrăcăminte, arme și combustibil.

Ads

Nu există livrări poștale zilnice, doar o livrare săptămânală efectuată cu un elicopter, iar magazinul principal are livrări limitate. Din cauza limitărilor și lipsei de opțiuni de pe insulă, rezidenții trebuie să plătească prețuri exorbitante pentru articolele de bază, cum ar fi un detergent de rufe, care poate costa aproape 48 de dolari, potrivit National Geographic.

Micul Diomede are o școală pe insulă și are WiFi doar pentru câteva ore în fiecare după-amiază, deoarece semnalul este extrem de limitat. Vizitatorii din zonă sunt, de asemenea, blocați, deoarece nu există hoteluri, drumuri sau restaurante, ceea ce înseamnă că trebuie să stea cu unul dintre cei 77 de localnici de pe insulă.

Edward Soolook, localnic a declarat: „Suntem în siguranță, atâta timp cât dormim bine noaptea. Ne păstrăm ochii și urechile. Suntem ușa din spate a țării – sau mai degrabă ușa din față”.

SUA au cumpărat Little Diomede din Rusia pentru 7,4 milioane de dolari (6,2 milioane de lire sterline) în 1867 și de atunci ea a făcut parte din statul Alaska. Comunitățile din Rusia și America au fost strâns legate în urmă cu ani, deoarece un pod de gheață lega insulele, permițând localnicilor să traverseze liber.

Ads

Acum, nu mai există nicio legătură de transport între cele două insule. Și pe insula americană Little Diomede accesul se face doar cu ajutorul elicopterului.