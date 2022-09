Alain Robert, "Spiderman francez", a escaladat o clădire de 48 de etaje: ”A avea 60 de ani nu înseamnă nimic. Încă poţi face lucruri fabuloase” VIDEO

”Spiderman”-ul francez Alain Robert a escaladat, fără echipament, Turnul Total din cartierul financiar La Défense, pentru a marca împlinirea a 60 de ani, iar apoi a fost reţinut, relatează BBC.

Alain Robert a urcat pe Turnul TotalEnergies din cartierul de afaceri Defense fără frânghii sau ham.

"Vreau să transmit oamenilor mesajul că a avea 60 de ani nu înseamnă nimic. Încă poţi să faci sport, să fii activ, să faci lucruri fabuloase", a declarat el agenţiei de presă Reuters. După ce a ajuns în vârful turnului, el a fost arestat.

Robert a urcat de mai multe ori pe Turnul TotalEnergies. De data aceasta, i-a luat doar 60 de minute să ajungă în vârful clădirii de 187 de metri şi 48 de etaje.

He climbs only using his bare hands powdered with chalk to absorb the sweat pic.twitter.com/BjIK49dVFl— TRT World (@trtworld) September 17, 2022