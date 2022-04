Celebrul actor francez, Alain Delon, a decis să fie eutanasiat. Anunțul a fost făcut de fiul său, Anthony Delon, într-un interviu pentru postul de radio francez RTL.

Are 85 de ani și este grav bolnav după două accidente vasculare cerebrale. Își iubea meseria și animalele

Anthony Delon a spus că a acceptat decizia tatălui său și că îi va fi alături în ultimele clipe.

Sinuciderea asistată este legală în Elveția, unde locuiește acum actorul francez. El a vorbit adesea cu seninătate despre eutanasie, pe care o consideră ceva logic și natural de la o anumită vârstă sau un anumit punct al vieții.

“I have lived my roles, I have not acted.” pic.twitter.com/FTZqzVHAx6— Derin Denham (@DerinDenham) April 2, 2022