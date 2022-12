A fost virată ultima tranșă din acest an a ajutoarelor pentru alimente. Câți români au primit sprijin înainte de sărbători

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat luni, 19 decembrie, că a încărcat a patra tranşă în valoare de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul ”Sprijin pentru România”.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, valoarea totală a tranşei IV se ridică la peste 593 de milioane de lei şi a ajuns la aproximativ 2,4 milioane de români.

Ads

Pentru acest an au fost patru tranşe, în valoare totală de 1.000 de lei, oferite o dată la două luni, până la finalul acestui an.

”Sper eu că am reuşit să facem o surpriză plăcută celor 2,4 milioane de români care beneficiază de ajutorul de 250 de lei pentru alimente şi mese calde pe care îl oferim prin programul Sprijin pentru România. Datorită strânsei colaborări între MIPE şi celelalte părţi implicate în proces, am încărcat tranşa IV înainte de sărbători, pentru ca românii vulnerabili să se bucure de un mic ajutor pentru ca de pe masa de sărbători să nu lipsească produsele tradiţionale. Separat, din luna noiembrie am început să distribuim o nouă tranşă de pachete cu ajutoare alimentare de 24 kg, ce conţin 12 tipuri de produse de bază pentru consum. Sunt măsuri fireşti pentru a contribui la satisfacerea celor mai elementare nevoi ale acestor persoane. Pentru anul viitor, strategia la nivelul Guvernului va fi să aducem românilor investiţii în sănătate, infrastructură şi digitalizare, dar să ne asigurăm că oferim venituri mai mari şi sprijin pentru categoriile vulnerabile. În acest sens, am reuşit să prelungim ajutorul de 250 de lei pentru întreg anul 2023, urmând să încărcăm şase noi tranşe o dată la două luni”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Ads

Guvernul a aprobat acordarea a şase noi tranşe de 250 de lei pentru alimente şi mese calde, în cursul anului 2023, şi majorarea cu 12,5% a pragului de venit până la care se acordă dreptul.

Potrivit MIPE, până în prezent s-a efectuat încărcarea pentru beneficiarii care au intrat deja în posesia cardurilor urmând ca, în continuare, în cursul lunii ianuarie, să se emită şi să se distribuie cardurile pentru categoriile de beneficiari care au devenit eligibili după momentul acordării celei de-a treia tranşe, sau care au fost omişi din aceasta, însumând aproximativ 29.000 de persoane.

O posibilă excepţie ar putea surveni în cazul persoanelor care nu au fost găsite la domiciliu pentru a li se înmâna cardul sau care nu au răspuns avizării reprezentanţilor Companiei Naţionale Poşta Română, însă nu există riscul ca vreunul dintre beneficiarii eligibili să nu primească acest sprijin, subliniază sursa citată.

Voucherele în valoare de 250 de lei se încarcă o dată la două luni, până la finalul anului, iar aceste sume sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor. Astfel, dacă tranşa IV este încărcată în decembrie 2022, ea poate fi utilizată până în decembrie 2023.

Ads

Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepţionale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredinţa tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.

Separat de voucherele sociale oferite prin programul ”Sprijin pentru România”, în luna noiembrie, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a început livrarea unei noi tranşe de pachete cu alimente pentru persoane defavorizate. Pachetele conţin 34 de produse alimentare de bază, precum zahăr, făină, ulei şi conserve.