Turcia e în lacrimi: un fotbalist de 27 de ani cu opt selecții la națională a murit într-un accident rutier. Și Marius Șumudică a transmis un mesaj

Fundaşul echipei Konyaspor, Ahmet Çalık, care a evoluat şi în selecţionatele de juniori şi seniori ale Turciei, a murit la 27 în urma unui accident rutier.

Potrivit hurriyet.com.tr, Çalık a scăpat controlul asupra autovehicului său pe drumul Ankara - Nigde şi a căzut într-o prăpastie.

El a murit pe loc, iar forţele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că era singur în maşină.

De-a lungul carierei, Çalık a mai evoluat şi la echipele Genclerbirligi (2011-2017) şi Galatasaray (2017-2020). El a jucat de opt ori pentru naționala mare a Turciei, marcând un gol, într-un amical cu Moldova din 2017.

Antrenorul echipei Yeni Malatyaspor, Marius Şumudică, s-a declarat şocat de această veste: "Gândurile mele se îndreaptă către familia, prietenii şi colegii lui Ahmed Calik, la fel ca şi către echipele la care a jucat şi fanii turci. Am fost şocat de această veste. Odihnească-se în pace".

Sursa: news.ro

I was shocked to hear the news this morning.

May his soul rest in peace. pic.twitter.com/Q1LxYR0KqL— Marius Sumudica (@CoachSumudica) January 11, 2022