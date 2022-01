Dublul asasinat de la Iași: Ce reacție a avut principalul suspect, El Bourkadi, când a văzut în dosar pozele cadavrelor

Principalului suspect al dublului asasinat de la Iași- adică studentului canadian Ahmed Sami El Bourkadi – i s-ar fi făcut rău atunci când anchetatorii i-au arătat poze cu cadavrele celor două victime, ucise cu zeci de lovituri de cuțit. Avocata suspectului de crimă, Raluca Andrei, a speculat imediat momentul și a avansat ipoteza că nu clientul ei a comis crima, pe baza reacției fizice pe care acesta a avut-o.

„Clientul meu a fost condus recent la studiul dosarului (la sediul Parchetului – n.r.). Am studiat dosarul împreună și urmează să facă o declarație, să vedem în funcție și de ce planuri au procurorii. Este posibil să se ceară o prelungire în instanță (a arestului preventiv – n.r.), se așteaptă rezultatul ADN de la București… Având în vedere faptul că urmărirea penală are un caracter secret, s-a stabilit ca, până ce Parchetul nu va ieși cu un comunicat, să încerc nu mai fac alte dezvăluiri privind ceea ce se întâmplă în dosar. Până la urmă, interesul este ca acest dosar să se și rezolve. Vă dați seama că, dacă - Doamne ferește! - sunt niște persoane capabile să facă așa ceva, respectiv un dublu asasinat, nici măcar el (Ahmed Sami El Bourkadi – n.r.) nu mai este în siguranță în momentul de față! Chiar el este bucuros că, momentan, este în arest și nu sub altă măsură, pentru că… Deci, clientului meu, când a studiat dosarul, eu i-am arătat, am insistat, inclusiv pe pozele cu decedații, i s-a făcut rău, a spus că el nu poate să privească așa ceva!”, a declarat pentru BZI.ro avocata Raluca Andrei, cea care îl reprezintă pe studentul canadian Ahmed Sami El Bourkadi.

Cum au fost găsiți Youssef Ajniyah și iubita lui, Ioana Vanesa Burlacu

La mijlocul lunii decembrie 2021, autoritățile ieșene au fost alertate cu privire la faptul că un student marocan, Youssef Ajniyah (25 de ani), nu a mai sosit în Belgia. Acesta avea un bilet de avion cu punctul de plecare de pe Aeroportul Iași. Oamenii legii au mers la ultima adresă cunoscută a acestuia și au făcut o descoperire șocantă: studentul de la UMF și iubita lui, Ioana Vanesa Burlacu, erau decedați în vila închiriată în zona Moara de Vânt.

Cele două victime aveau zeci de lovituri pe corp, leziuni ce au fost create cu ajutorul unui obiect înțepător. Anchetatorii au demarat cercetările și au ajuns la concluzia că principalul suspect al dublei crime este nimeni altul decât Ahmed Sami El Bourkadi. Acesta ar fi plecat la scurt timp de la producerea crimelor în Italia. De altfel, el a fost prins în Roma și adus în Iași după emiterea unui mandat de arestare pe numele său. De la prinderea sa și până acum, el a negat comiterea crimelor.