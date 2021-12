Momente sfâșietoare la Barcelona. Kun Aguero și-a anunțat în lacrimi retragerea din fotbal VIDEO

Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona Sergio Agüero, extrem de emoţionat, şi-a anunţat, miercuri, retragerea din fotbal "din motive medicale".



"Am decis să mă retrag. Este un moment foarte greu. Am luat această decizie pentru sănătatea mea. Am făcut totul pentru a putea continua. Am făcut totul pentru a păstra speranţa, dat nu se mai poate", a declarat Aguero la o conferinţă de presă alături de preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta.

Argentinianul a fost nevoit să părăsească terenul în timpul meciului cu Deportivo Alavés (1-1), din 30 octombrie, după ce a simţit o durere în piept. Imediat după aceea a fost internat în spital, iar primele teste au scos la iveală că suferea de o aritmie cardiacă. Medicii au stabilit că fotbalistul argentinian nu va mai putea juca la cel mai înalt nivel fără riscuri.

Cu 184 de goluri în 275 de jocuri, "Kun" Aguero este cel mai bun marcator străin din istoria Premier League (al patrulea la general). Finalist al Cupei Mondiale 2014 şi câştigător al Cupei Americii vara trecută, jucătorul format la Independiente este şi al treilea golgheter al selecţionatei Argentinei (41 de goluri în 101 de meciuri).

În afară de Independiente, Manchester City şi FC Barcelona, el a mai evoluat la Atletico Madrid, între 2006 şi 2011.