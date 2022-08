Bani pentru agricultură ca pentru cutia milei

Consumăm mai mult decât producem. Principala cauză este aceea că exportăm materie primă și importăm produse alimentare finite. Exportăm grâu și importăm aluat congelat.

Seceta continuă să afecteze culturile de pe mari suprafețe de teren agricol. Potrivit unei informări recente a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), 214.870 de hectare sunt afectate de canicula din ultimele săptămâni. Pe zi ce trece terenurile crăpate de arșiță se extind.

Din suprafața totală agricolă a României de 14,8 milioane de hectare, din care aproape 10 milioane sunt teren arabil, doar 3 milioane de hectare sunt amenajate pentru irigații.

După 32 de ani suntem, în ceea ce privește sistemul de irigații, în situația dinaintea căderii comunismului. Începând cu 1990, aproape întregul circuit de irigații a fost distrus și vândut la fier vechi. În plus, retrocedarea terenurilor foștilor proprietari a contribuit la pierderea posibilității de a face față secetei prin irigații. Măsura reparatorie prin care foștii proprietari au intrat în posesia pământului care le-a fost furat de comuniști nu a fost dublată de inițiativa acestora de a se asocia în microferme pentru o exploatare mult mai eficientă a proprietății.

Ne aducem aminte de criza de motorină din anii ’90, care i-a obligat pe țărani să-și are pământul cu plugul tras de cai. S-au găsit însă „băieții deștepți“ care au înființat așa-numitele „asociații agricole“, un fel de CAP-uri, cărora țăranii își cedau terenurile an de an pentru a primi câțiva saci de cereale, zahăr, câteva sticle cu ulei, la fel cum primeau și de la fostele cooperative agricole comuniste. Este de înțeles dorința țăranului român de a avea pământul lui, de a și-l cultiva singur, cum și cu ce vrea el. Numai că istoria postdecembristă i-a fost potrivnică. Statul l-a lăsat în voia sorții, fără subvenții la motorină, fără facilități pentru credite bancare sau pentru cumpărarea utilajelor agricole.

Agricultura în procente, agricultorii cu sărăcia de gât

Potrivit Institutului Național de Statistică și biroului european de statistică Eurostat, agricultura din România reprezintă doar 4% din Produsul Intern Brut (PIB). Asta, în condițiile în care aproape jumătate din populație trăiește în mediul rural și aproape un sfert lucrează în domeniul agricol. Productivitatea muncii în acest sector este mult sub media europeană, anul trecut înregistrându-se o scădere cu 7,8% față de anul precedent, în timp ce alte țări din UE, precum Bulgaria sau Irlanda, au raportat creșteri importante – 32,9%, respectiv 16,4%.

Consumăm mai mult decât producem. Deficitul comercial pentru principalele produse agro-alimentare a fost anul trecut de 3,4 miliarde de euro. Cauza este evidentă, aceeași de ani de zile: exportăm materie primă și importăm produse alimentare finite. Exportăm grâu și importăm aluat congelat.

Toți miniștrii Agriculturii din 1990 până azi, peste 20, nu au avut nicio viziune coerentă asupra acestui sector care asigură securitatea țării. Fiecare a luat-o de la capăt, adică de nicăieri. Fiecare nu a mișcat un deget pentru a susține investiții ale fermierilor cu bani publici. Lipsa depozitelor este una din cauzele pentru care cerealele pleacă la export. Avem cele mai puține fabrici de procesare a materiilor prime agro-zootehnice, printre care cele mai importante sunt laptele și carnea. Avem cele mai puține terenuri agricole irigate din UE. Nu avem fabrici de confecții care să folosească lâna ca materie primă, în timp ce fermierii o aruncă pe câmp sau îi dau foc.

Actualul ministru al Agriculturii Petre Daea a declarat într-un interviu pentru evz.ro că va relua programele „Alege oaia“ și „Lâna“, pe care le consideră mari reușite ale mandatului său din 2017-2019, sub guvernarea PSD, dar care au fost abandonate de succesorii săi. „N-are importanță geneza, ce guvern, ce origine politică are, nu are importanță cine este ministru, domnule, programele pe care le-ai început, trebuie să le duci la capăt“, a spus Petre Daea. Auzi vorbă mare la ministrul Daea, nu are importanță „geneza“. Așa o fi vorbind și cu oierii?

În magaziile și în alte acareturi ale oierilor sunt depozitate zeci de mii de tone de lână. Ce a făcut Petre Daea în mandatul trecut pentru a-i ajuta pe crescătorii de oi să-și vândă lâna? Le-a dat subvenții de la buget în valoare de 1 leu/kg. Și vrea să continue aceste alocări ca pentru cutia milei.