Doi vloggeri din Arad, Alecsandra și Adrian Moldovan, vor pleca într-o expediție de șase luni în Africa. Cei doi, care au peste 90.000 de urmăritori pe Youtube, și-au propus să traverseze Africa de la nord la sud cu o mașină de teren pe care au transformat-o în rulotă.

Cei doi vloggeri, care au mai fost în trecut în Coreea de Nord și Cernobîl, au caracterizat expediția drept „cea mai mare nebunie pe care au făcut-o vreodată”.

Potrivit știrileprotv.ro, cei doi vor parcurge în total 30 de mii de km, iar expediția nu va fi pe o rută obișnuită. Vor traversa Sahara prin mijlocul deșertului. Este un traseu periculos unde temperaturile ajung vara și la 50 de grade și pe care nu s-a aventurat până acum niciun român. Cei doi vor ajunge și în junglă, vor trece din Nigeria în Camerun în plin sezon ploios.

Sursa citată mai arată că Alecsandra și Adrian vor străbate continentul african cu o mașină de teren pe care au construit o cabină, ce le va ține loc de casă.

„Este apartamentul nostru de cinci stele pentru următoarele șase luni. Are un pat care se trage și are doi metri ca să fie confortabil. Avem un frigider imens pentru a ne pune la adăpost de bolile pe care le-am putea lua de la alimentele nesănătoase de acolo și un ventilator ca să nu murim la 50 de grade în Sahara și a fost tot ce am putut să facem”, a declarat Adrian Moldovan.

În cele șase luni cât va dura expediția lor, cuplul va posta filmulețe cu cele mai importante momente din aventura lor pe care oamenii le pot urmări in mediul online.