Dezvăluiri din interiorul retragerii haotice a SUA din Kabul. "Imaginați-vă că sunteți un afgan obișnuit lăsat în urmă la 31 august"

După două decenii în care a pierdut sânge și bani în Afganistan, Occidentul a plecat într-o grabă teribilă. Un reprezentant senior a oferit recent o relatare din interior a evenimentelor.

La un minut până la miezul nopții, pe 31 august anul trecut, generalul-maior al armatei americane Chris Donahue s-a îmbarcat pe un C-17 pe Aeroportul Internațional Hamid Karzai. Și odată cu asta, războiul din Afganistan s-a încheiat.

Donahue și bărbații și femeile aflate sub comanda lui au avut o realizare spectaculoasă, scoțându-se nu doar pe ei înșiși, ci și mii de afgani din țară, chiar și după ce talibanii au capturat Kabulul la începutul acelei luni. Dar, așa cum a văzut întreaga lume, a fost o retragere dezordonată.

Acum, cel mai înalt oficial al NATO din Afganistan în această perioadă dificilă, diplomatul italian Stefano Pontecorvo, oferă o viziune din interior asupra haosului. Cartea L'ultimo aereo da Kabul: cronaca di una missione impossibile (Ultimul zbor din Kabul: cronica unei misiuni imposibile) descrie, de asemenea, în detaliu dureros, un eșec la fel de tragic: incapacitatea liderilor afgani de a vedea dincolo de disprețul lor reciproc.

Pontecorvo, un fost ambasador în Pakistan, care a crescut la Kabul ca fiu al unui diplomat italian, era perfect potrivit pentru rolul de reprezentant civil de top al NATO în Afganistan, pe care și l-a asumat în februarie 2020. În acel moment, administrația Trump era deja în negocieri pentru o retragere a SUA cu reprezentanții talibani, sub auspiciile guvernului Qatarului. Esența acestor discuții de la Doha este binecunoscută: pentru că Trump spusese deja că SUA se vor retrage, talibanii au avut o pârghie puternică.

Înapoi la Kabul, Pontecorvo – ambasadorul de facto al NATO – și-a îndeplinit sarcina de a asigura o cooperare bună între forțele occidentale din Afganistan și administrația de la Kabul și de a ajuta la furnizarea guvernului președintelui Ashraf Ghani a unei evaluări realiste a evenimentelor. Nu a fost o sarcină ușoară, iar provocarea a început cu Ghani însuși. Pontecorvo îl descrie pe fostul oficial al Băncii Mondiale ca fiind profund deconectat de evoluțiile din propria sa țară.

Ghani părea incapabil să-i asculte pe ceilalți. Se poate și pentru că doi consilieri i-au servit drept paznici, cei trei bărbați formând un triumvirat puternic care, în practică, conducea țara. Unul dintre acești consilieri, Hamdullah Mohib, era un tânăr de 31 de ani care își terminase recent doctoratul în inginerie la Universitatea Brunel din Londra, când, în 2015, a fost numit ambasador al Afganistanului în Statele Unite. După acest salt masiv de carieră, el a făcut încă unul, devenind consilierul pentru securitate națională al lui Ghani.

Al treilea membru al triunghiului a fost Fazel Mahmood Fazly, directorul biroului administrativ al președintelui. "Domnul Mohib și domnul Fazly au fost cei mai puternici oficiali după președinte”, a raportat New York Times.

"După ce am aflat în cartea lui Pontecorvo că Fazly este cetățean suedez, am decis să arunc o privire. Dacă un cetățean suedez face parte dintr-un triumvirat care conduce o țară străină – mai ales una la fel de crucială precum Afganistanul – suedezii ar ști despre el, m-am gândit. Am verificat cu un număr de suedezi bine informați. Nu, nu auziseră niciodată de el", scrie Elisabeth Braw, specialistă în Apărare și editorialistă Foreign Policy.

Asta ar putea fi ca urmare a faptului că până în 2017 Fazly a lucrat ca medic de familie în Suedia, unde a ajuns în 2009 după ce (conform profilului său Linkedin) a lucrat ca medic în Marea Britanie timp de cinci ani. Apoi, în 2017, a ajuns brusc într-o poziție ca unul dintre cei mai puternici trei oameni din Afganistan. Calificările lui pentru acest rol puternic sunt neclare; amprenta sa mai mică în Suedia nu includea nicio funcție în guvern.

Când Ghani a fugit din Afganistan, chiar înainte ca forțele NATO să plece, Mohib și Fazly au mers cu el, trio-ul și alți oficiali diverși au aterizat în cele din urmă în Emiratele Arabe Unite. Fazly se pare că acum lucrează din nou în Suedia.

"Imaginați-vă că sunteți un afgan obișnuit lăsat în urmă în țară la 31 august anul trecut, președintele Ghani și anturajul său au fugit deja din țară în siguranță în altă parte.

Mulți afgani obișnuiți, desigur, aveau deja o opinie clară cu privire la guvernul țării lor cu săptămâni, dacă nu cu luni înainte de acea zi fatidică de august – inclusiv mulți dintre soldații pe care Statele Unite și aliații săi au cheltuit atât de mult efort și bani pentru antrenament. De ce ar trebui să-și sacrifice viața pentru un guvern despre care știau că nu este doar ineficient, ci și corupt?", scrie Braw.

Într-un interviu pentru Voice of America (VOA) la începutul acestui an, Fazly a spus că ar fi „nebunesc să spui că nu a existat corupție”. Așa cum a spus activistul anticorupție afgan Sayed Ikram Afzali pentru VOA, „corupția în Afganistan nu a avut loc doar pentru o zi și nu trebuie să fim fixați doar pe ceea ce s-a întâmplat în august. Sume mari de bani au fost scoase din Afganistan pentru mulți ani". După douăsprezece luni, nenumărați afgani trebuie să trăiască cu consecințele eșecurilor guvernului Ghani.

Cartea lui Pontecorvo aduce în prim-plan aceste eșecuri, deși nu toată lumea apare ca personaj negativ. Abdullah Abdullah, medicul oftalmolog care a fost implicat în politica afgană de zeci de ani, este prezentat în mare parte competent și bine intenționat. Pontecorvo îl descrie pe Zalmay Khalilzad, trimisul SUA care a negociat acordul de la Doha, ca jucând o mână proastă, în ciuda abilităților sale. Trimisul NATO consideră că generalul Austin Miller – ultimul comandant al Afganistanului – și trupele sale occidentale au lucrat cu onoare, și același lucru este valabil și pentru forțele afgane.

În seara zilei de 27 august, Pontecorvo a plecat cu ultimul zbor al Italiei de pe Aeroportul Internațional Hamid Karzai. El a făcut, spun diplomații, o muncă extraordinară coordonând retragerea haotică. Șase zile mai târziu, cei aproximativ 500 de soldați americani rămași s-au îmbarcat în cinci C-17. Apoi a ieșit generalul-maior Donahue, iar ușa s-a închis.