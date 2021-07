Spalatoria de covoare Waldmaster - detaliile fac diferenta!

Pentru a pastra curatenia si sanatatea in casa dumneavoastra, periodic trebuie sa va ocupati si de spalarea sau curatarea covoarelor.

Atunci cand aveti de spalat covor sau mai multe, puteti alege din mai multe solutii:

il spalati dumneavoastra manual si il uscati intins la soare - ce poate face un om in 2-3 ore cu mult efort, la Waldmaster se poate face in 10 minute, detergentii speciali asigura o curatare perfecta. In plus, uscarea covoarelor la soare nu este indicata, razele UV deterioreaza tesatura covorului, facandu-l sa-si piarda culorile vii.

alegeti spalare chimica de covoare ce implica doar curatarea la suprafata a covorului cu ajutorul aspiratoarelor de injectie/extractie, cele folosite la curatarea mochetelor si canapelelor, dar nu este foarte eficienta aceasta procedura pentru curatarea unui covor;

il duceti la o spalatorie auto, unde este curatat cu jet cu presiune foarte mare de apa (jetul puternic mai mult imprastie murdaria si degradeaza in timp tesaturile covorului);

alegeti o spalatorie de covoare profesionala, asa cum este Waldmaster, ce preia comenzi din Bucuresti si judetul Ilfov.

De ce sa alegeti spalatoria de covoare Waldmaster in locul alteia de acelasi fel?

Atunci cand aveti de ales dintre mai multe lucruri sau servicii de acelasi fel, poate va intrebati pe care sa o alegeti si de ce.

In general, ca peste tot in viata, detaliile fac diferenta.

Iata cateva argumente (avantaje oferite clientilor) pentru care sa alegeti curatatoria de covoare Waldmaster, cu experienta de peste 11 ani pe piata:

Respectarea programarilor

Odata facuta o programare, covoarele se ridica de la domiciliul clientului in intervalul stabilit, doar in cazuri cu adevarat exceptionale, cand nu depinde de noi, nu se respecta acest lucru.

Putem face acest lucru si pentru ca avem flota noastra proprie de masini cu care ridicam de la clienti covoarele ce trebuie spalate.

Programul de ridicare se desfasoara intre orele 6:00 si 9:30 dimineata, pentru a putea oferi intervale scurte clientilor, care astfel nu vor fi nevoiti sa ne astepte cateva ore acasa (cum este cazul companiilor de livrari).

Suntem flexibili, incercam sa ne pliem pe programul fiecarui client atat cat ne permite propria logistica.

Preluarea comenzilor se face si sambata.

Transparenta fata de clienti si sfaturi bazate pe experienta

Suntem corecti cu clientii si le oferim sfaturi bazate pe experienta noastra de peste 10 ani in domeniu.

Pentru persoanele cu animale de companie, le recomandam curatarea covorului cu o solutie pe baza de degresant imediat ce animalul si-a facut nevoile pe covor. Daca acest lucru nu se respecta, mirosul de urina nu va mai iesi 100% din covor, acesta se va impregna in tesatura si indiferent de reclama solutiilor de pe piata, acestea nu mai pot fi curatate perfect.

Oferim la telefon clientilor toate informatiile solicitate, doar fiind corecti cu clientii si prestand servicii tot mai bune odata cu trecerea timpului, vom putea rezista pe piata.

Ridicarea covoarelor de la domiciliul clientului

In anul 2010 cand am introdus prima data acest lucru, am pus bazele unui nou serviciu pe piata, spalatorie de covoare cu ridicare de la domiciliu.

Sprijinim persoanele in varsta, cu handicap etc., oferindu-ne sa strangem noi covoarele din casa, in vederea preluarii spre curatare.

Preturi accesibile, fara taxe ascunse

Preturile pentru curatarea covoarelor sunt prezentate pe site-ul nostru, nu avem taxe ascunse.

Comanda minima este de 98 lei, preluam si comenzi mai mici, dar se tarifeaza comanda minima.

Garantia calitatii

Nu platiti daca nu sunteti multumiti, nu se cer bani inainte, iar daca nu sunteti multumiti de rezultat, venim si preluam covorul pentru a il spala din nou gratuit.

Chiar si in situatia in care nu ati desfacut imediat covoarele si nu ati observat problemele, venim si la distanta de cateva zile pentru a le prelua si remedia posibilele probleme aparute in procesul de spalare.

Va depozitam covoarele in cazul in care renovati

In cazul in care va renovati locuinta, va putem depozita covoarele pentru o perioada de 2...3 saptamani.

Putem spala covoare tot timpul anului

Putem sa spalam covoare tot timpul anului datorita camerelor speciale de uscare dotate cu dezumidificatoare/ ventilatoare industriale.

Acestea ajuta la controlarea automata a umiditatii din camera, in momentul in care umiditatea a scazut la 20% si covoarele sunt uscate.