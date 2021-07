Serviciul de plati de facturi un-doi Centru de Plati este prezent si in peste 10.000 de magazine la nivel national

un-doi Centru de Plati introduce noi servicii in aplicatie: plata pentru eliberarea permisului auto, a certificatului de inmatriculare si a vinietei pentru Ungaria

un-doi Centru de Plati, solutia de servicii de plati de facturi si incarcare electronica dezvoltata de Mobile Distribution, introduce in aplicatie posibilitatea de plata a taxelor pentru eliberarea permisului auto, a certificatului de inmatriculare, a autorizatiei provizorii de circulatie si a vinietei pentru Ungaria. Aplicatia un-doi Centru de Plati a fost lansata in luna decembrie 2020 si a atras deja peste 15.000 de utilizatori care pot plati online peste 90% din facturile emise de furnizorii de servicii de utilitati din Romania.

"La 6 luni de la lansare, avem contracte de colaborare cu majoritatea furnizorilor nationali si regionali de utilitati, iar in acest moment, peste 90% din facturile emise in Romania pot fi platite prin intermediul aplicatiei, de oriunde, usor si rapid", spune Calin Chira, Manager General un-doi Centru de Plati. "In dezvoltarea aplicatiei, vom continua sa aducem noi servicii in portofoliu si sa integram noi functionalitati, astfel incat utilizatorii sa aiba experiente de plata sigure, rapide si mereu la indemana".

Aplicatia este versiunea online a serviciului de plata a facturilor un-doi Centru de Plati disponibila la nivel national intr-o retea de peste 10.000 de magazine partenere.

De la momentul lansarii serviciului de plati de facturi, in 2014 si pana in prezent, prin un-doi Centru de Plati au fost realizate peste 100 de milioane de plati la nivel national, ce au presupus tranzactii procesate in valoare de peste 1,7 miliarde de euro. In prezent, media lunara depaseste 3 milioane de tranzactii, realizate atat in aplicatie, cat si prin intermediul retelei de parteneri.

Noile facilitati introduse in aplicatie se adauga celor deja existente, de plata a facturilor la electricitate, gaz, TV, internet si telefonie, apa si canal, salubritate, clientii putand realiza chiar si plati catre asociatiile de locatari, catre asiguratori sau catre furnizorii de servicii financiare.

In plus, utilizatorii pot incheia asigurari RCA, avand la dispozitie posibilitatea de a alege dintre ofertele principalelor companii de asigurari de pe piata, dar si sa cumpere Roviniete sau sa faca incarcari de cartele SIM in orice retea. In perioada imediat urmatoare, prin colaborarea cu autoritatile avizate din Ungaria, un-doi Centru de Plati urmeaza sa lanseze in aplicatie servicii de plata a parcarilor, de achizitie de bilete pentru diferite obiective turistice si de bilete de autobuz pentru mai multe orase din Ungaria.

Procesul de plata este usor si sigur, platile efectuate de catre utilizator prin intermediul aplicatiei vor fi inregistrate la furnizori cel tarziu a doua zi, pentru fiecare plata utilizatorii primind prin email o chitanta cu detaliile tranzactiei: data, ora, suma, numele si sigla furnizorului pentru care au efectuat plata.

Aplicatia un-doi Centru de Plati poate fi descarcata atat pe dispozitivele Android, cat si pe iOS.