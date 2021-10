Povestea lanțului hotelier din Dubai care s-a reinventat în pandemie: sumele modice plătite de cei care au stat pe termen lung

Un lanț hotelier din Dubai a reușit să scoată profit în pandemie reinventându-se și modificând strategia de business pentru a se adapta restricțiilor.

Scopul lanțului hotelier, aflat în primele zece într-o industrie în plină dezvoltare, a fost să nu fie în pierdere și să nu concedieze niciunul din angajații celor 10 hoteluri situate în zone cheie din Dubai.

Pentru că restricțiile au făcut în așa fel încât europenii, principalii vizitatori ai hotelurilor, nu au putut merge în Dubai precum o făceau înainte de pandemie, cei aflați la conducere au căutat noi variante, prin care să vină nu doar în sprijinul celor din Dubai rămași fără un loc de muncă, ci și în sprijinul bunului mers al afacerii.

Hotelul, a doua casă pe sume modice

Soluția găsită de aceștia a fost aceea de a le da posibilitatea doritorilor de a se caza pe durate lungi de timp, mai bine de o lună, în cele zece hoteluri care, astfel, au devenit casele temporare ale oaspeților. Pentru un preț situat sub 800 de euro, cei care și-au dorit o cameră confortabilă și un lobby transformat în sufragerie, au putut sta pentru o lună întreagă în hotel. Acum, o cameră la hotel costă aproximativ 100 de euro pe noapte.

Diferența ar fi, așadar, de 2.200 de euro. În intervalul în care au stat în chirie în hotel, oaspeții au avut acces la spălătorie, la bucătăria acestuia, la internet gratuit și, nu în ultimul rând, nu au avut niciun fel de griji legate de plata unor taxe, așa cum ar face-o dacă ar închiria un apartament în Dubai. Toate acestea erau incluse în prețul de 800 de euro.

"Am schimbat complet strategia și ne-am dat seama că multe persoane din Dubai și-au pierdut locul de muncă și căutau soluții pentru chirii de lungă durată. Astfel, am venit cu oferte de cazare îndelungată. Puteau plăti mai puțin de 1000 de dolari pe lună, asta incluzând toate taxele, curățenia, internetul wireless. Am fost flexibili și practic hotelurile noastre au devenit casele oaspeților noștri. Să închiriezi un apartament este destul de dificil în Dubai, trebuie să îndeplinești multe proceduri și să achiți foarte multe taxe. Odată cazați la noi în hotel, oaspeții nu au mai avut asemenea griji", a povestit pentru Ziare.com managerul hotelului Rove City Walk.

Camere de hotel transformate în birouri

Ideea a fost bine primită, astfel că hotelurile au fost pline. Probleme financiare nu au existat tocmai datorită inițiativelor de acest gen. Și nu doar șederile de lungă durată au fost o opțiune de succes pentru lanțul hotelier. Ci și transformarea unor camere în spațiu de birou pentru cei care își doreau să lucreze nu din confortul casei ci dintr-un loc care să le ofere senzația că sunt la job.

"A fost o perioadă în care am avut mult de învățat, plină de provocări. Am început să avem o abordare complet diferită și am venit cu idei care să ne ajute să supraviețuim. Suntem bucuroși că nu am disponibilizat nicio persoană în pandemie. Am ținut toate hotelurile deschise în pandemie, cu excepția a trei dintre ele care au avut activitatea oprită timp de trei luni. Când au fost impuse restricțiile, pentru locațiile noastre, care se bazau foarte mult pe turismul internațional, problemele aproape că nu au existat, datorită acestei schimbări de strategie. Volumul de vizitatori a fost și mai mare, deci nu doar că nu am fost în pierdere, dar am avut de câștigat", a completat managerul.

Dacă înainte de pandemie principalii vizitatori ai hotelurilor veneau din țări precum Franța, Spania sau Italia, o dată cu restricțiile impuse în Europa, profilul oaspeților s-a schimbat - cei mai mulți provenind din Arabia Saudită, Noua Zeelandă și estul Europei.