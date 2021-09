Patru producții marca VideoCorp by InternetCorp, nominalizate la Webstock Awards 2021

InternetCorp, unul dintre cei mai importanți publisheri din România, anunță că patru producții ale diviziei de conținut video VideoCorp au obținut nominalizări la categoria ”Best Online Video Shows” din cadrul competiției Webstock Awards 2021.

Aproape o treime din totalul nominalizărilor din categoria ”Best Online Video Show” sunt producții VideoCorp. Astfel, din cele 15 producții nominalizate în cadrul acelei categorii, 4 au fost realizate, la nivel tehnic și de concept, de către echipa VideoCorp by InternetCorp, în parteneriat cu clienți cu renume local sau internațional.

Cele 4 serii video explorează subiecte diferite - cum ar fi impactul pandemiei asupra sectorului HoReCa, educația financiară, meseriile viitorului sau impactul tehnologiei asupra agriculturii - și explorează stiluri și formate diferite, pentru a transmite cât mai bine informațiile către public, dar și pentru a integra cât mai natural mesajele de brand ale companiilor partenere.

Cele patru producții VideoCorp by InternetCorp nominalizate la categoria ”Best Online Video Shows” din cadrul Webstock Awards 2021 sunt:

”Cele patru nominalizări pentru producțiile VideoCorp by InternetCorp în cadrul Webstock Awards 2021 reprezintă o încununare a eforturilor echipei de producție video din ultimul an și jumătate. Pandemia ne-a arătat tuturor importanța acestui tip de comunicare și de entertainment dar, în același timp, ne-a provocat pe noi să găsim soluții creative pentru a răspunde cât mai bine nevoilor partenerilor noștri, dar și așteptărilor publicului. Suntem deosebit de încântați să ne numărăm, pentru al treilea an consecutiv, printre cei nominalizați la categoriile Webstock Awards ce țin de producția de conținut video și sperăm să ne numărăm, din nou, și printre câștigători. Cel mai mult ne bucură, însă, faptul că putem răsplăti încrederea partenerilor noștri și prin acest tip de recunoaștere la nivel de industrie, nu doar prin campaniile de conținut sponsorizat care aduc aprecierea publicului larg”, a declarat Octavian Palade, Project Manager VideoCorp și Content Strategy Manager InternetCorp.

VideoCorp a luat naștere la începutul anului 2020, reunind experți în producție video din cadrul InternetCorp, după ce, în 2019, o producție video start-up.ro și Bitdefender a câștigat Premiul 3 la categoria Best Use of Video în cadrul Webstock și Premiul special Video Production în cadrul PR Awards.

VideoCorp oferă servicii integrate de realizare a conținutului video și audio pentru companii, agenții de media și publisheri. Echipa VideoCorp se implică în toți pașii necesari realizării de producții video: consultanță creativă, know-how tehnic, filmare, montaj și post-producție, efecte vizuale, animații și editare audio.

InternetCorp are un total de cinci nominalizări la ediția de anul acesta a evenimentului Webstock Awards. Astfel, în afară de nominalizările pentru conținutul video, site-ul start-up.ro se numără printre publicațiile nominalizate la categoria ”Best Independent Publishing”. Condus de Vlad Andriescu, redactor-șef start-up.ro, site-ul este cel mai dinamic produs media din România care acoperă subiecte ce țin de business, antreprenoriat și tehnologie. În același timp, start-up.ro reprezintă liantul dintre startupurile aflate la început de drum, potențialii lor clienți, investitori și marile companii.