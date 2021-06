Importanta sistemului de ventilatie in industrie

De obicei, in procesul de productie al industriilor care au activitatea de prelucrare a diferitelor materiale sunt eliminate diferite particule sau substante toxice pentru organismul uman. De aceea, este foarte importanta instalarea unui sistem de ventilatie foarte eficient. Acest sistem se numeste sistem de exhaustare.

Instalatiile de exhaustare functioneaza printr-un proces mecanic de aspirare a fumului sau gazelor dintr-o incapere inchisa, cu ajutorul unui ventilator (exhaustor). Acesta extrage rapid si eficient, prin intermediul tubulaturii instalate, a acumularilor de gaze.

Sunt foarte multe domenii de activitate in care sunt necesare aceste sisteme, cele mai mari industrii care folosesc sistemul de exhaustare sunt industria lemnului, metalurgia, industria alimentara si cea a cimentului.

Rolul ventilatoarelor industriale

Ventilarea spatiului de lucru este extrem de importanta pentru sanatatea angajatilor. De aceea este utilizat un sistem foarte complex de ventilatoare industriale pentru inlocuirea aerului contaminat al spatiului interior cu aer curat, adus din exterior. Prin urmare, principala functie a acestora este de a furniza un flux important de gaz sau aer in diferite parti ale constructiilor industriale.

De asemenea, dispozitivele de ventilatie sunt necesare pentru eficientizarea aparaturii sau sistemelor de incalzire, racire sau dezumidificare. Tocmai de aceea se impune montarea acestora atat in hale, depozite sau spatii de productie, cat si in spatii comerciale mari si chiar in santierele de constructie, pe perioada desfasurarii activitatii.

Obiectivele unui sistem de ventilare instalat in mediile de risc sunt urmatoarele:

- introduce constant aer curat din exterior;

- mentine umiditatea si temperatura aerului din incapere;

- reduce riscul de flacara sau explozie;

- elimina sau diminueaza substantele care contamineaza aerul.

Tipurile si aplicatiile ventilatoarelor industriale

Functionarea ventilatoarelor industriale se realizeaza prin rotirea constanta a lamelor conectate la elementele componente de tip arbore si butuc, fiind alimentate de turbine sau motoare. Insa, in functie de aplicatiile in care sunt folosite si de cerintele proiectului de constructie, acest sistem este realizat in diferite configuratii, cuprinzand ventilatoare axiale, centrifugale sau tangentiale.

In plus, in functie de modalitatea de amplasare si montaj, specificate in proiectul de constructie al spatiului industrial, ventilatoarele pot fi cu suport mobil (pentru portabilitate si flexibilitate in utilizare) sau ventilatoare destratificatoare (de plafon).

In ceea ce priveste principalele aplicatii ale ventilatoarelor din sistemul de exhaustare, acestea sunt de trei tipuri:

- Aplicatii industriale - cuptoare de racire, cuptoare de caramida, racirea motoarelor cu curent alternativ sau continuu, racirea incaperilor care adapostesc echipamente, cabine electrice, racirea generatoarelor de energie;

- Aplicatii in domeniul tehnologic - ventilatia si transportul materiilor solide sau gazoase, care sunt rezultate de pe urma a diferitelor procese tehnologice;

- Aplicatii in domeniul constructiilor - uscarea spatiilor umede, ventilarea spatiilor in care se desfasoara activitatea, eficientizarea lucrarilor de constructii.

Prin urmare, indiferent despre ce industrie este vorba, un sistem de exhaustare eficient are rolul de a elimina elemente de poluare provenite de la procedeele tehnologice, cum ar fi vapori inflamabi, praf, mucegai, fibre de azbest, fum de sudura, vapori de ulei, umiditate in exces, chimicale toxice.