Gomag organizeaza Black Friday SUMMIT 2021, eveniment online pentru eCommerce, in 27 septembrie - 1 octombrie 2021

Echipa Gomag a deschis inscrierile la un nou eveniment online, special organizat pentru antreprenorii din eCommerce.

Black Friday SUMMIT este un eveniment ce va avea loc timp de 5 zile, in perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021.

Zilnic, de la ora 9:00 AM, se vor desfasura cate 4 sesiuni video live prezentate de experti in marketing si fondatori din piata de eCommerce. Toate sesiunile sunt concentrate pe tema Black Friday: cum poate un magazin online sa isi maximizeze vanzarile in ultimul trimestru al anului.

Participarea live este gratuita si incurajata.

Inregistrarile sesiunilor live vor putea fi accesate doar contracost - iar cei care le comanda inaintea evenimentul se bucura de un pret Early Bird.

Ce se intampla la Black Friday SUMMIT 2021

Black Friday ramane una dintre cele mai importante zile din an pentru oamenii de afaceri si vanzari.

Desi statisticile din 2020 au aratat o usoara scadere fata de anii trecuti, nimeni nu poate contesta cifrele: pentru multi, acum se intampla cele mai mari vanzari.

Prin urmare, pregatirea campaniei de Black Friday nu este chiar floare la ureche. La fel de important e sa eviti greselile, pentru a economisi resursele de care dispui.

Black Friday SUMMIT promite sa ofere raspunsuri, planuri, strategii si idei pentru ca antreprenorii care au afaceri online si angajatii lor sa organizeze campanii extraordinare, care aduc intr-adevar rezultate.

Subiectele abordate variaza de la plati online, livratori, logistica si gestiune magazin, pana la SEO in asteptarea BF, cum gandesti campaniile PPC cu Facebook, Google si YouTube, fidelizarea clientilor si colaborarea cu partenerii de marketing, totul in contextul Black Friday.

Speakerii sunt oameni de afaceri, specialisti si lideri din piata de eCommerce, care au experienta necesara sa vorbeasca despre Black Friday si vanzari. O parte dintre acestia sunt deja prezentati in pagina de inscriere la eveniment.

In perioada 27 septembrie - 1 octombrie, in fiecare zi vor avea loc cate 4 sesiuni live, pe Zoom si in grupul de Facebook “eCommerce cu Gomag”.

Sesiunile live pot fi accesate gratuit. Inregistrarile video dupa eveniment vor fi reunite intr-un curs online, contra cost.

Pentru cine este Black Friday SUMMIT 2021

Acest summit se concentreaza exclusiv pe Black Friday.

Prin urmare, este un eveniment de neratat pentru orice proprietar de magazin online, pentru antreprenorii aflati la inceput de drum, angajatii unor afaceri online sau offline si oamenii de marketing.

Black Friday SUMMIT ii va ajuta nu doar sa gandeasca campanii in mod dedicat, ci si sa vada imaginea de ansamblu, astfel incat Black Friday sa se transforme intr-o adevarata trambulina pentru cresterea business-ului.

Black Friday SUMMIT este un eveniment organizat de echipa Gomag si va fi moderat de Cosmin Daraban, CEO Co-Founder Gomag.

Clientii platformei au prioritate la inscriere, precum si beneficii post eveniment la accesarea inregistrarilor si a materialelor suplimentare.

Vrei sa faci anul acesta o campanie de Black Friday sau sa asiguri succesul uneia pentru care lucrezi?

Inscrie-te si tu la SUMMIT - totul e online si ai acces la live-uri gratuit!

Organizatori

Gomag este una dintre cele mai populare platforme eCommerce autohtone, pe care vand peste 2200 de magazine online din toate industriile. Printre clientii acesteia se numara MindBlower, ProduseCosmetice.ro, MagazinTraditional, Polti, SportPartner, DualStore, BeautyBee, Aqualine, Boromir Market, Photosetup, E-acumulatori si multi altii.

Platforma se diferentiaza de concurenta prin functionalitati native exclusive pentru piata romaneasca, precum modulul de creare landing page blog direct in platforma, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator tema si 150+ de aplicatii presetate.

Inregistreaza-te acum www.gomag.ro/blog/black-friday-summit