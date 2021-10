De ce aleg firmele clujene externalizarea serviciilor de curatenie?

Din ce in ce mai multe firme clujene se aliniaza trendului de a externaliza serviciile de curatenie, pentru ca acest lucru le aduce o serie de beneficii. Pe fondul pandemiei COVID-19, curatenia impecabila la locul de munca devine o preocupare si mai importanta. In plus, pentru multe firme este mai ieftin sa lucreze cu servicii exterioare decat sa angajeze oameni permanenti pentru acest lucru (femei de serviciu, personal responsabil cu intretinerea si curatarea spatiilor interioare de birouri).

Iata pe larg care sunt motivele care imping firmele clujene sa inceapa colaborarea cu servicii externe de curatenie Cluj.

1. Este mai ieftin

Angajarea unei persoane responsabile de curatenia din firma poate antrena mai multe costuri. Sigur, multe firme au deja o femeie de serviciu sau o persoana insarcinata cu intretinerea si curatenia birourilor, dar este posibil ca in anumite perioade, aceasta persoana sa nu poata sustine tot ce este de facut. In loc sa angajezi o alta persoana, poti incheia un contract cu o firma de curatenie Cluj, iar astfel vei suplini ieftin nevoia de ordine in birouri, spatii comerciale, depozite etc.

2. Curatare temeinica

Firmele de curatenie investesc in echipamente profesionale si in oameni bine pregatiti care stiu ce functioneaza mai bine atunci cand trebuie sa se ingrijjeasca de anumite suprafete, cum sa indeparteza anumite pete, cum sa elimine mizeria de la colturi, ce produse sunt mai eficiente pentru dezinfectarea bailor, chiuvetelor si zonelor de pregatire a mesei etc.

Pentru ca o firma sa cumpere aceste echipamente profesionale de curatare, ar trebui sa faca investitii suplimentare, iar acest lucru nu ar fi intotdeauna justificat. In plus, va fi nevoie si de oameni care sa stie sa foloseasc aceste aparate in mod eficient. Cert este ca atunci cand chemi o firma de curatenie Cluj la birou, poti fi sigur ca aceasta va lasa totul luna in urma, pentru ca aceasta este cea mai buna carte de vizita pe care o poate preda. Daca profesionistii fac treaba buna, ii vei mai chema, iar daca sunt superficiali, vei renunta la serviciile lor.

3. Este flexibil

Ce e interesant la serviciile de curatenie Cluj e faptul ca poti sa beneficiezi in mod flexibil de ceea ce ofera. De exemplu, daca ai renovat un spatiu comercial si ai nevoie rapid de o echipa care sa faca ordine si curatenie dupa constructor, cea mai simpla varianta este sa apelezi la o firma de curatenie. Daca vrei ca o data pe luna sau o data la doua luni sa chemi firma de curatenie pentru alpinism utilitar si curatarea geamurilor exterioare ale birourilor, poti face acest lucru foarte simplu.

Acelasi lucru este valabil si pentru intretinerea spatiilor verzi din curtea unor birouri sau in cazul unor perioade speciale (expuneri, vizite, Craciun, Paste, conferinte, sedinte cu parteneri din exterior etc).

Prin urmare, fie ca ai nevoie de curatenie pentru o lucrare temporara (cum este renovarea unui spatiu comercial sau a unui depozit), fie ca ai nevoie de curatenie in mod periodic, poti alege sa colaborezi cu o firma de curatenie Cluj.

4. COVID-19

Nu e un secret faptul ca pandemia COVID-19 pune o presiune foarte mare pe firmele a caror angajati inca vin la birouri, in depozite, magazine sau hale de lucru. Pentru prevenirea raspandirii virusului, este imperios necesar ca orice antreprenor sau administrator de firma sa acorde o atentie deosebita curateniei la locul de munca, dezinfectarii in mod eficient. Acest lucru este benefic pentru siguranta si sanatatea angajatilor, a clientilor, colaboratorilor, partenerilor de afaceri.

