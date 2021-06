Ne dorim rezultate. Totusi, mai rar stam sa analizam ce functioneaza si ce nu. Uneori, ne incapatanam sa marsam pe un anumit canal de marketing, doar pentru ca toata lumea face asta, desi returul investitie nu justifica timpul, efortul, banii.

Marketingul de Performanta vine cu o schimbare de perspectiva (trecerea de la awareness la actiuni specifice) si cu o concentrare pe rezultate masurabile.

Marketingul Digital de Performanta este utilizat in mod specific pentru a genera actiuni online, pentru a urmari si masura actiunile respective, atribuind totodata rentabilitatea investitiei fiecarei campanii sau activitati.

Cum sa faci Marketing Digital de Performanta?

Daca vrei sa te asiguri ca bugetul tau pentru Marketing Digital este cheltuit pe campanii de succes, iata ce trebuie sa faci:

1) Sa stabilesti ce actiuni vrei sa realizeze clientii existenti sau clientii potentiali. Exemple: sa cumpere, sa descarce un material, sa se aboneze la newsletter, sa iti urmareasca profilele social media. Trebuie sa fie actiuni specifice, nu brand awareness, care este dificil de masurat.

2) Sa platesti pentru performanta. De exemplu, intr-o campanie Google Ads, Social Media sa optezi pentru a plati per click sau per conversie, nu pe afisari. Intr-o campanie SEO, de Marketing prin Afiliere sau SMS Marketing sa platesti agentia in functie de rezultate. De regula, se stabileste un tarif de baza pentru munca depusa de echipa si apoi diverse trepte de plata in functie de rezultate.

3) Sa masori in detaliu actiunile clientilor pentru fiecare tip de campanie de marketing. Dincolo de Google Analytics, Search Console, mai poti utiliza URL-uri cu parametri utm (URL Builder), coduri de reducere prin care sa masori campaniile cu influenceri, campaniile SMS.

4) Sa adaptezi strategia in functie de indicatorii de performanta ai campaniei. Foloseste texte, imagini, indemnuri la actiune diferite si vezi ce functioneaza, pentru cine functioneaza. Analizeaza ROI-ul fiecarui canal de marketing si pastreaza-le doar pe cele care performeaza si care se potenteaza reciproc.

Canale Digitale pentru Marketingul de Performanta

In marketingul de performanta, este mai bine sa mergi pe multiple canale (SMS, Social Media, SEO, E-mail, Ads, Afiliere), decat sa te concentrezi exclusiv pe un canal. Acest lucru ajuta la extinderea razei de acoperire a campaniei, crescand sansele de succes.

Alege canalele de marketing intelept! Tips&tricks din experienta echipei SendSMS:

SEO are o rata de conversie foarte buna, dar daca ai o afacere la inceput de drum, trebuie sa stii ca rezultatele notabile nu apar intr-o luna, ci dupa 3-4 luni pentru domeniile neconcurentiale si cel putin un 1 an pentru cele foarte concurentiale. Rezultate rapide poti obtine cu SMS Marketing (chiar daca nu ai inca o baza de date), Google sau Facebook Ads.

Totusi, daca vrei sa rulezi campanii Google Ads, asigura-te ca ai un SEO on-site bun, caci asta influenteaza succesul campaniilor Google Ads Search.

Facebook si Instagram nu se potrivesc oricarui tip de afacere. Daca iti cunosti bine clientul ideal, vei sti daca e sau nu cazul sa iti promovezi afacerea pe aceste canale. Social Media functioneaza bine in domeniile beauty, food si foarte prost in domeniile tehnice, industriale.

SMS Marketing si Mobile Advertising sunt mai putin cunoscute, dar foarte eficiente. Stiai ca telefonul mobil este verificat de pana la 200 de ori intr-o zi? Mai nimeni nu ignora un SMS, dar multa lume ignora reclamele de pe Social Media, de pe site-urile de stiri.

99% dintre mesajele SMS sunt deschise, iar aproximativ 90% sunt citite in primele 3 minute de la primire. In schimb, postarile pe Facebook ajung la 3-5% dintre fani, iar E-mail-urile ajung adesea in spam sau sunt citite cu intarziere. Rata de conversie a unei campanii SMS este cu 21% mai mare decat alte tipuri de campanii de marketing.

Dincolo de clasicul SMS text, mai exista SMS multimedia, precum si notificari RCS (rich media) care permit continut media imbogatit (fotografii, videoclipuri, audio si carusele foto, chatbots).

Iar daca iti faci griji ca mesajele SMS sunt prea scurte, afla ca unele tipuri de notificari permit si pana la 1000 de caractere.Totusi, utilizatorii petrec in medie pana la 10 secunde pe o pagina de internet, deci durata atentiei consumatorilor este foarte limitata. Cu cat mesajul SMS este mai scurt si concis, cu atat mai bine!

Costurile unei campanii SMS sunt mici. Si asta, printre altele, pentru ca nu ai nevoie de programator si nici chiar de copywriter sau designer, caci, de cele mai multe ori, un mesaj simplu cu o reducere atractiva functioneaza foarte bine.

Toate drumurile duc la Roma!

Uneori, ne prindem urechile in aspecte complicate si ignoram baza. Toate campaniile vor duce catre site-ul web. Daca nu ai bazele acoperite, campaniile de marketing nu-ti vor aduce rezultatele dorite.

Site-ul tau ar trebui sa indeplineasca in mod obligatoriu toate aceste conditii:

sa se afiseze corect pe dispozitivele mobile (smartphone-uri si tablete);

sa se incarce repede;

produsele sa aiba poze clare si atractive;

produsele sa aiba in descriere elementele cheie (ex.: lista ingredientelor in cazul produselor alimentare si cosmetice, detalii despre materiale si marimi in cazul hainelor);

testimoniale de la clienti (ideal si video);

sa fie 100% functional (fara erori, pagini 404, probleme de hosting).

Sursa articol: SendSMS.ro