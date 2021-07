Cum iti motivezi angajatii atunci cand nu le poti mari salariile

In mod evident, salariul este un aspect foarte important pentru orice fel de angajat si este un factor care poate influenta motivatia si productivitatea sa. Cu toate acestea, exista si elemente de luat in considerare atunci cand vorbim despre satisfactia angajatului la locul de munca. Atmosfera de la locul de munca, cultura organizationala sau implicarea lor in diferite decizii reprezinta alte caracteristici ale unui serviciu care conteaza pentru angajati si care pot influenta atitudinea lor la job. Atunci cand unul sau mai multi angajati nu se mai simt motivati si atitudinea lor se schimba, poate fi tentant sa crezi ca o marire de salariu rezolva problema. In multe cazuri poate fi adevarat. Dar ce faci cand nu ai la dispozitie un buget pentru asta? Iata cateva solutii.

Consolideaza cultura organizationala

Ads

Studiile de specialitate sugereaza ca aspectele care tin de cultura organizationala influenteaza semnificativ satisfactia la locul de munca. Daca inca mai ai de lucru la acest capitol, poti incepe cu ameliorarea structurilor ierarhice. Cand managerii si liderii companiei sunt separati de restul echipei se creeaza o atmosfera de tip „ei versus noi”, care nu e sanatoasa. Este important ca echipa sa functioneze ca un tot unitar si toata lumea sa se simta implicata. O alta modalitate a de consolida cultura organizationala se refera la implementarea unui set de reguli, de la codul vestimentar la flexibilitatea programului, care sa fie valabil pentru toata lumea.

Modernizeaza tot ce se poate

Poate angajatii tai au nevoie de telefoane de serviciu noi sau exista alte echipamente care pot fi imbunatatite. Daca poti face modernizari este esential sa le faci, chiar daca sunt schimbari care se produc lent sau care la prima vedere nu par foarte relevante. De exemplu, le poti oferi un card tichete de masa, versiunea moderna si simplificata a tichetului de masa, sau poti investi in mobilier de birou nou. Important este ca angajatul sa simta ca starea sa de bine este importanta pentru management si ca se fac pasi in directia unei evolutii.

Dezvoltare profesionala

Multe persoane sunt nemultumite la locul de munca deoarece simt ca nu exista oportunitati de dezvoltare profesionala. Asta nu inseamna neaparat o urcare pe scara ierarhica, ci poate face referire la dezvoltarea si perfectionarea actualelor abilitati si competente. Daca nu ai facut asta pana acum, ia in considerare posibilitatea de a introduce noi formari sau cursuri de perfectionare, cel putin pentru angajatii care isi manifesta in mod direct dorinta.

Pune in valoare angajatii care ies in evidenta

Multe companii au grija sa le transmita angajatilor ca orice persoana poate fi oricand inlocuita. Desi se doreste a fi o afirmatie care sa evidentieze capacitatea firmei de a face fata turnover-ului, nu ii ajuta deloc pe angajati sa se simta motivati la job. Studiile arata ca angajatii care se simt pretuiti sunt mai productivi si mai implicati la locul de munca. Asadar, nu ezita sa le arati angajatilor care fac o treaba buna ca munca lor nu a trecut neobservata. Le poti pune in valoare meritele in timpul unei sedinte sau chiar sa le oferi o zi libera in plus, mai ales daca au fost nevoiti sa faca multe ore suplimentare.

Ads

Ofera-le autonomie

Toata lumea vrea sa detina controlul asupra muncii sale. Nimic nu erodeaza mai mult increderea la locul de munca decat micromanagementul. Cu exceptia cazului in care cineva ti-a dat motive intemeiate sa crezi ca nu poate efectua anumite sarcini nesupravegheat, ofera-le angajatilor posibilitatea de a lua singuri decizii si de a lucra in mod autonom. Este un semn de respect si de incredere in abilitatile lor, care inseamna enorm.

Chiar daca bugetul companiei tale nu iti permite sa operezi cresteri salariale, consolidarea culturii organizationale si anumite schimbari manageriale pot oferi angajatilor o motivatie la fel de buna.