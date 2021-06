Gigantul Continental inchide fabrica de la Arad. Peste 300 de angajati vor fi afectati

Furnizorul german de componente pentru industria auto Continental va inchide fabrica de sisteme de inductie din Nadab (Arad) si va transfera operatiunile spre fabrica de furtunuri din cauciuc de incalzire/racire din Carei (Satu Mare).

Transferul, argumentat prin scaderea cererii de anumite produse pe piata, urmeaza sa fie derulat treptat, pana la jumatatea anului viitor, si sa afecteze peste 300 de angajati, scrie Profit.ro.

Continental detine in Romania sapte unitati de productie si patru centre de inginerie, in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi. Compania are, in Romania, peste 20.000 de angajati.

In primavara, gigantul german a anuntat ca vrea sa investeasca, anul acesta, 150 de milioane de euro in Romania, suma similara cu cea investita in 2020.

Acum, compania a decis insa ca activitatea fabricii din Nadab sa fie transferata la unitatea de productie din Carei. Celelalte sedii Continental din Romania nu vor fi afectate de acest transfer de activitate.