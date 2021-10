Ce inseamna sa fii client responsabil la KRUK?

KRUK Romania este o companie care are ca obiect de activitate gestionarea completa a creantelor. Fiind recunoscuta pentru eficienta si implicarea in acest proces, compania are ca parteneri banci, operatori de telefonie fixa si mobila, de televiziune prin cablu, companii de leasing, furnizori de utilitati, producatori de bunuri. Pentru toti acestia, KRUK colecteaza creante urmand principii profesionale riguroase si in acord cu Codul de Conduita al Asociatiei de Management al Creantelor Comerciale (AMCC).

Clientii cu dosare deschise de catre KRUK beneficiaza de ajutor real in plata datoriei

Obiectivul KRUK este unul cat se poate de simplu si de onest. Angajatii KRUK urmaresc sa-i ajute pe clienti sa-si depaseasca impasul financiar in care se afla. In acest sens, abordarea este una pro-client si se bazeaza pe analiza atenta a situatiei financiare a clientului si pe esalonarea datoriei in plati convenabile si usor de suportat.

Analiza situatiei financiare a unui client este un pas foarte important pentru ca pe baza ei se poate gandi si stabili corect esalonarea in plati convenabile. In momentul in care sunt ajutati sa plateasca, prin rate pe care sa le poata suporta, oamenii incep sa-si recapete increderea in fortele proprii si sa priveasca mai linistiti catre viitor. Pentru ca isi dobandesc credibilitatea financiara, va fi mai usor pentru ei sa-si plateasca la timp datoriile si sa evite ca pe viitor sa mai ajunga in imposibilitate de plata.

Foarte important este ca pentru toate aceste avantaje pe care le ofera clientilor, KRUK Romania nu percepe dobanzi sau comisioane proprii, ci colecteaza doar acele dobanzi si comisioane scadente care au fost preluate de la creditorul initial. Prin urmare, dosarele deschise de catre KRUK nu cauzeaza probleme, fiind un proces care induce rezolvarea situatiei financiare a clientilor.

KRUK ofera o varianta foarte simpla prin care clientii sai pot sa semneze un Angajament de plata. Totul se face extrem de simplu, fiind suficient sa se acceseze platforma www.e-kruk.ro sau sa se contacteze un agent din cadrul companiei prin instrumentele disponibile pe site. Angajamentul va fi trimis pe e-mail-ul clientului pentru a-l semna electronic.

KRUK le ofera clientilor sai si aplicatii utile pentru economisire

Compania ii ajuta pe oameni si sa puna ban pe ban, punandu-le la dispozitie, online, pe platforma, instrumente utile care sunt un adevarat ajutor de la KRUK pentru economisire:

calculator al bugetului personal - prin care se pot vedea veniturile si cheltuielile;

calculator de cheltuieli - prin care se pot verifica toate cheltuielile astfel incat sa poata fi eliminate cele care nu aduc niciun folos in familie;

calculator sume mici - sumele mici economisite cresc motivatia de a pune bani de o parte, iar acest instrument vine in ajutor;

aplicatie gratuita de cheltuieli - KRUK Planner ii ajuta pe oameni sa tina evidenta clara a veniturilor si cheltuielilor lunare;

fond de rezerva - este un instrument care este de folos in calculul fondului de rezerva potrivit nevoilor personale.

Cand poate sa intre in calcul executarea silita?

KRUK nu pune popriri decat in situatia in care clientul nu alege sa-si rezolve problemele financiare pe cale amiabila. Compania contacteaza clientul pentru a clarifica situatia si a-i prezenta solutiile, dar daca, dupa mai multe incercari, acesta refuza dialogul cu agentii si alege sa nu plateasca datoria, dosarul poate fi inaintat spre un executor judecatoresc, care poate lua in calcul executarea silita.