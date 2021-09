Atu Tech: aproape jumătate dintre românii care au un sistem de securitate acasă l-au instalat în ultimii 2 ani

Pandemia de COVID-19 a schimbat radical felul în care românii se raportează la propria siguranță, punând mai mult accent pe securitate și protecție și fiind dispuși să investească cu mai mare ușurință pentru asta, potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din România, potrivit cifrei de afaceri.

Prin faptul că au petrecut mai mult timp acasă, lucrând și, acolo unde a fost cazul, asigurând cele necesare pentru copiii care au făcut școală online etc., românii au conștientizat importanța siguranței personale și implicit utilitatea unui sistem de securitate instalat în interiorul locuinței. Astfel, aproape jumătate (47%) dintre cei care dețin acum un sistem de securitate l-au instalat în ultimii doi ani, iar 20% l-au instalat în ultimul an.

În prezent, un sfert dintre români au deja instalat un sistem de securitate acasă. Mai mult, 4 din 10 români (42%) iau în calcul achiziția și montarea unui sistem de securitate în următoarele 12 luni.

„Interesul pentru siguranța personală este o consecință directă a situației epidemiologice din ultimul an și jumătate, când oamenii au devenit mai preocupați de tot ce le poate asigura un plus de confort în toate aspectele vieții lor. Această nevoie, coroborată cu percepția că a crescut numărul infracțiunilor în ultimul an – 62% dintre respondenții la sondaj sunt de această părere – trasează direcțiile pieței de sisteme de securitate, care va accelera în perioada următoare și va fi centrată pe tehnologii de ultimă generație și produse smart”, spune Sorin Felea, director Atu Tech.

Aproape jumătate (47%) dintre cei care au în vedere instalarea unui sistem de securitate acasă în următoarele 12 luni locuiesc în apartamente la bloc, 41% dețin o casă individuală, restul iau în calcul să instaleze sistemele în locuințele de vacanță.

Atunci când se gândesc la achiziționarea unui sistem de securitate, majoritatea respondenților iau în calcul următoarele caracteristici: siguranța (74%), prețul (65%) și tehnologia (55%).

Totodată, și accesul la tehnologii pentru securizarea locuințelor a devenit mai facil, prețurile medii pentru aceste echipamente scăzând în ultimii doi ani, concomitent cu înglobarea în aceste sisteme de tehnologie de ultimă generație ce oferă o mai bună protecție.

Dintre cei care și-ar dori să-și securizeze locuința în viitorul apropiat, 77% au în plan să instaleze doar echipamente de supraveghere video, iar 39% doar o alarmă antiefracție. La nivel general, mare parte a respondenților (42%) apreciază că este importantă montarea unui sistem mai amplu, care să includă alarmă, camere video, detectoare de fum și gaze, interfoane, sisteme de automatizare și de control al accesului etc.

O treime dintre români e dispusă să plătească între 500 și 700 de lei pentru achiziția și instalarea unui sistem de securitate acasă. 26% ar putea aloca între 700 și 1.000 de lei, 21% până la 1.500 de lei, iar 18% peste 1.500 de lei pentru securizarea locuinței.

În 2013, un sistem de alarmă profesional, wireless, costa aproximativ 2.000 de lei. Acum, un preț mediu pentru un sistem de supraveghere complex cu 4 camere cu rezoluție Full HD și toate accesoriile incluse, inclusiv hard disk, este de circa 900 de lei.

Cât privește instalarea unor astfel de echipamente, jumătate dintre românii care dețin un sistem de securitate au apelat la o firmă autorizată sau la un instalator autorizat pentru realizarea operațiunii de montaj și punere în funcțiune.

Specialiștii în sisteme de securitate Atu Tech (A2T.ro) recomandă ca instalarea sistemelor de alarmă, mai ales a celor profesionale, să fie făcută de instalatori profesioniști, autorizați. Instalarea necorespunzătoare poate duce la arderea sau la avarierea componentelor, dar, mai ales, la o programare greșită a sistemului, aspect foarte important în buna funcționare a sistemului de securitate. Atu Tech vine în sprijinul clienților cu o rețea de peste 1.000 de instalatori profesioniști, care se extinde pe întreg teritoriul țării (cea mai mare rețea de instalatori de sisteme de securitate din România), care pot asigura servicii de instalare și mentenanță.

Metodologie

Sondajul de opinie a fost realizat în mediul online, la solicitarea Atu Tech (a2t.ro), în intervalul 18 – 30 august 2021, pe un eșantion de 2.420 de respondenți, cu vârste peste 18 ani, din mediul urban și rural. Marja de eroare a sondajului este de +/- 2%.