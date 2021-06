Anul 2021, intre criza si oportunitati

Romania se afla la un punct de cotitura in ceea ce priveste viitorul sau si al cetatenilor sai: niciodata in ultimii 32 de ani nu ne-am mai gasit cu totii, in pozitia de a putea influenta direct viitorul tarii noastre.

De ce spun asta? Pentru ca lumea din jurul nostru se schimba cu o viteza mai mare decat cea cu care eram obisnuiti, iar pandemia ne-a fortat sa ne "reasezam" ca persoane si ca business-uri. Afacerile noastre au fost toate, fara exceptie, influentate de pandemie. Am spune, la prima vedere, ca efectele crizei sanitare au generat o criza economica nemaivazuta pana acum, pentru ca elementul declansator nu a avut in niciun fel legatura cu economia, sau cu finantele. Insa este posibil ca, peste cativa ani, uitandu-ne inapoi, sa ne dam seama ca aceasta criza poate reprezenta oportunitatea pe care o asteptam multi dintre noi, venita sub o forma cu totul neanticipata.

Pandemia ne-a fortat, prin restrictiile sale, sa analizam cat de pregatita este afacerea noastra pentru a se transforma radical si rapid in cazul unei crize atipice. Dar si sa ne intrebam catre ce vrem sa ne indreptam pe termen mediu si lung, pentru a fi cu adevarat pregatiti in cazul in care vom fi obligati sa facem fata altor crize, asemanatoare sau clasice.

Volatilitatea si complexitatea acestei perioade incerte readuc in discutie capacitatea companiilor de a fi agile, de a face fata cu brio unei crize, de a depasi criza devenind inca si mai puternice, mai solide. Multi antreprenori se duc cu gandul prima data la sistemele IT&C atunci cand vorbim despre adaptarea cat mai rapida a intreprinderilor la schimbare, sau la situatii de criza. La fel de importante sunt considerate abilitatea angajatilor de a lucra in echipe, precum si mentalitatea deschisa la schimbari. Ar fi eficient sa avem in vedere, de fiecare data, planificarea, dar si modul in care gestionam performanta si talentele pe care le avem in cadrul companiei: aceste doua elemente se pot dovedi vitale in cresterea agilitatii unei organizatii.

Intr-un astfel de context volatil si imprevizibil, schimbarea presupune cu mult mai mult decat implementarea unei reorganizari pe parte de IT&C si digitalizarea anumitor procese interne. Schimbarea presupune ca fiecare membru al echipei sa inteleaga ce functioneaza in cadrul organizatiei, ce nu merge asa cum trebuie, care sunt prioritatile companiei, ce trebuie facut pentru ca tehnologiile sa fie cu adevarat integrate, pentru ca modul de lucru al membrilor echipei sa fie reconfigurat, pentru ca intreaga cultura organizationala sa fie remodelata.

In astfel de momente de cumpana apar liderii adevarati, cei curajosi, cei agili: liderii care impart responsabilitatea cu intreaga echipa, care pun bazele unei culturi a invatarii in care fiecare membru al echipei, precum si echipa insasi in intregul ei, transforma greselile in oportunitati de invatare si de progres. Astfel, anul 2021 poate deveni o mare sansa pentru liderii agili, pentru ca le da acestora ocazia sa isi formeze echipele, sa testeze variante diverse de raspuns la neprevazut, pentru ca ii forteaza sa nu ramana blocati intr-un stil de management ridid, inflexibil, ci sa imbratiseze provocarile si sa incerce sa le transforme in avantaje atat de management, cat si concurentiale.

In plus, anul 2021 este un punct de cotitura pentru economia Romaniei inclusiv pentru ca reprezinta punctul de plecare al unor finantari impresionante ce vor veni catre mediul de afaceri: vom avea, pe de o parte, oportunitatile oferite de catre Planul National de Redresare si Rezilienta si, pe de alta parte, Programele Operationale din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. Urmatorii noua ani reprezinta, pentru economia Romaniei, sansa de a se reconfigura complet pentru a deveni cu adevarat competitiva pe plan european si mondial.

Noi toti, antreprenorii, trebuie sa intelegem ca "vechiul mod de a face afaceri" e pe cale sa dispara, si ca intreprinderile noastre trebuie sa mearga spre trei directii majore si vitale: eficienta si independenta energetica; transformarea digitala a proceselor interne; inovarea. Afacerile noastre sunt obligate sa aiba un impact cat mai mic asupra mediului, sa se digitalizeze pe intreg lantul (de la aprovizionare si productie pana la desfacere), si sa introduca treptat elemente de inovare care sa le permita sa devina competitive in lupta cu celelalte state membre, dar si cu modele economice bazate pe forta de munca ieftina.

Este evident deja pentru noi toti ca modelul economic folosit dupa Revolutie in Romania nu mai poate continua, si ca a plati forta de munca cu salariul minim nu inseamna decat plecarea persoanelor active in alte tari, asa cum se intampla de ani de zile cu noi. Suntem obligati sa revizuim atat abordarile noastre economice, cat si pe cele sociale, inclusiv sa fortam statul sa faca acelasi lucru pe partea sa. Prin urmare, vom fi obligati sa ne redescoperim ca antreprenori, sa reconfiguram proiectele noastre de viitor avand in vedere, pe de o parte, modul in care se reasaza economia Europei si, pe de alta parte, finantarile ce ne vor sta la dispozitie in urmatorii noua ani.

Acest material a fost redactat de Mirabela Miron, presedintele OFA UGIR (Organizatia Femeilor Antreprenor din cadrul Uniunii Generale a Industriasilor din Romania).