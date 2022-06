Ai putea creste Sales & Leads din online, dar faci 4 greseli majore. Si un vinovat surpriza

Nu esti multumit de Sales Leads generat din online? Nu gasesti insa vinovatul. Vina se paseaza de la unul la altul. Sigur ai mai fost in situatii similare precum cea de mai jos.

Agentia de digital marketing iti spune ca totul e super bine la campanii, “noi trimitem trafic dar nu e vina noastra ca nu merg vanzarile”. Posibil sa-ti sugereze ca site-ul nu e ok, ca ai preturi prea mari. Dezvoltatorul site-ului sustine insa contrariul. Oamenii tai de la marketing vin cu alte opinii.

Ce decizii sa iei in astfel de situatii? Probabil faci cel putin una dintre cele 4 greseli strategice de mai jos. Am sintetizat cateva idei si situatii de la Daniel, consultant digital marketing cu 25 ani experienta pe piete din SUA si Europa, specializat in cresterea Sales Leads din acelasi trafic sau buget de Ads.

Ne-am intalnit la un whiskey irlandez bun si o cafea pe o terasa din Centrul Vechi, intr-o dupa-amiaza insorita din mai 2022. Deci, ce sa faci sau sa nu faci, daca Sales Leads generat din online nu te multumeste si nu poti identifica “vinovatul”?

1. Vei lua o decizie gresita, indiferent care ar fi ea. Nu te pricepi suficient la digital marketing. Accepta chestia asta daca vrei sa-ti salvezi investitia in digital

Te apuci sa schimbi site-ul si /sau agentia? Orice decizie ai lua, va fi una emotionala si nu documentata. Va fi dificil, cu multe resurse si bugete alocate. Dar nu-ti garanteaza rezultate mai bune. Va fi ca aproape ca la loterie.

Decizia ta va fi influientata de cei din jurul tau pe care ii consideri specialisti. La care se mai adauga doza ta de “asa vreau eu” pentru ca “stiu mai bine business-ul”. E foarte corect ceea ce spui. Da, tu stii cel mai business-ul, dar vorbeste cu oameni experimentati care il pot intelege si iti pot construi o strategie digital marketing si-ti pot identifica erorile din digital marketing.

Deseori, cu mici corectii in digital marketing, poti creste Sales Leads cu procente semnificative. Si, de cele mai multe ori, nu trebuie sa schimbi agentia sau site-ul.

2. Ai stabilit eronat indicatorii de performanta pentru digital marketing

Masori doar bugetele investite in digital marketing? Fara nimic, nimic, pe partea de rata de conversie, cost /achizitie Sales Leads, ceva rezultate concrete? Esti in trendul din Romania. Cele mai multe afaceri nu urmaresc nici un KPI relevant (Key Performance Indicator) pe partea de marketing online.

Pur si simplu platesti pe cineva sa-ti cheltuie bugetele pe care le aloci pentru Google, Facebook, etc. Ai angaja un director de vanzari fara target-uri precise?

Chiar, cum ar fi ca cineva sa-ti garanteze cresterea Sales Leads? Din acelasi trafic din site sau buget de Ads. Suna bine, nu-i asa? Problema este ca …..

3. Agentiile, in general, evita astfel de indicatori de performanta. Da, si aici ai putea fi vinovat

Pentru ca tu accepti modelul propus de ei. De regula, negociezi un setup fee si apoi o taxa lunara fixa pentru management campanii, postari in social media, etc. Si primesti niste rapoarte lunare. Nu stabilesti target-uri si, in felul acesta, nu ai nici un instrument de stimulare a agentiei pentru performante. Platesti o taxa lunara fixa. De ce ar depune eforturi suplimentare agentia?

Pentru ca multe agentii nu au capabilitatea sa o faca. O agentie specializata in SEO si Social Media Marketing, spre exemplu, nu poate sa-ti optimizeze procesul de vanzare/ generare Sales Leads din site. Nu au oameni experimentati si multi-specializati.

4. Nu apelezi la consultanti digital marketing cu experienta. Nici tu, nici agentia cu care lucrezi

Poate ca tu nu stii de existenta lor. Sau din motive de costuri. Aloci marketingului digital mii sau zeci de mii EUR pe an. Nu iti aduci un consultant ca sa afli cum performeaza investitia ta in digital? Nu ai vrea sa afli erorile si ce solutii de crestere ai?

Nici agentia cu care lucrezi nu apeleaza la consultanti externi experimentati. Poate o face din motive de costuri. Dar, de cele mai multe ori, isi supraestimeaza competentele si nu realizeaza ca au nevoie de ajutor.

Un exemplu care te poate pune pe ganduri

Site de ecommerce cu un design impecabil, campanii profesionale, engagement bun in site. Parea ca nu mai e nimic de facut. Totusi, o optimizare a procedurii de checkout a scazut rata de abandon a cosului de cumparaturi. Si a adus un plus de 480.000 $ in vanzarile din urmatoarele 6 luni. Din acelasi trafic si buget de Ads.

Este posibil sa ai o rata de abandon a cosului de cumparaturi de 85% in pagina de checkout. Si nici macar sa nu stii. Chiar, ce rata de abandon ai in pagina de checkout?

Stii cine e responsabil de performantele paginii de checkout? Eroarea de abordare a checkout-ului nu ți-o poate identifica:

✓ Nici furnizorul de SEO

✓ Nici managerul de campanii Ads

✓ Nici furnizorul de conținut

✓ Nici responsabilul cu social media

✓ Nici de cei care fac mentenata site

Nu tine de competenta sau responsabilitatea lor.

Ai putea sa apelezi la consultanti digital marketing care sa te consilieze pe tine si /sau agentia cu care deja lucrezi. Unii consultanti tarifeaza pe ora. Alti consultanti, in general mult mai experimentati, dar si mai greu disponibili, iti pot oferi varianta “Success Fee” (vor fi platiti doar la atingerea unui target stabilit din zona Sales Leads).

95%+ din traficul site-ului nu se converteste in Sales Leads. Nu faci nimic?

Acest articol a fost sustinut de Profitabil, echipa de consultanti cu 25 de ani experienta in digital marketing.