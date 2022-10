Acțiunile META, în cădere liberă în „lumea reală”

Meta Platforms, părintele Facebook, face o investiție uriașă în realitatea virtuală, dar realitatea sa reală arată ca un adevărat dezastru. Morgan Stanley si alte agenții retrogradează Meta pentru prima dată, deoarece costurile și cheltuielile cresc.

Cotația META a plonjat la cel mai scăzut nivel din 2016, după ce a înregistrat pierderi dezamăgitoare de 9,6 miliarde de dolari în Metaverse.

În toamna anului trecut, cotația META era încă la un nivel record, valoarea de piață a companiei atingând un maxim de peste 1 trilion de dolari în septembrie 2021. Veniturile și profiturile au crescut pe măsură ce agenții de publicitate s-au înghesuit pe Facebook și Instagram pentru a ajunge la miliardele de utilizatori.

Întreaga industrie tehnologică a primit o lovitură în acest an, dar scăderea cotației Meta a depășit cu mult sectorul general, acțiunile sale scăzând cu aproape 70% față de anul precedent, comparativ cu o scădere de doar 30% a indicelui tehnologic Nasdaq, în aceeași perioadă.

La sfârșitul lunii octombrie, valoarea de piață a companiei Meta a scăzut la 266 de miliarde de dolari, capitalizarea META scăzând cu peste 700 de miliarde.

Sursa: CAPEX.com

"Rezumând cum se simt investitorii în acest moment putem spune că există prea multe pariuri experimentale față de pariuri dovedite", spun analiștii CAPEX.com.

Un analist de la Bernstein a spus că echipa sa a fost "incredibil de frustrată să vadă cum cheltuielile cresc ignorând aproape în totalitate așteptările investitorilor".

Problemele companiei ridică semne de întrebare cu privire la pariul său all-in pe metavers, precum și dacă gigantul social media ar putea avea soarta altor afaceri mari ale căror pariuri pe viitor nu au dat roade. Pe termen scurt, afacerea de bază a Meta, Facebook, se confruntă cu provocări, pe măsură ce economia încetinește și agenții de publicitate își reduc cheltuielile.

Pariul METAverse

Meta, care și-a extins rapid numărul de angajați în timpul pandemiei de coronavirus, s-a confruntat cu criticile investitorilor pentru că a cheltuit foarte mult pe viziunea lui Zuckerberg, de a construi o lume plină de avataruri digitale cunoscută sub numele de metavers. La fel ca și alte proiecte de realitate virtuală și augmentată la care lucrează Meta, se așteaptă ca acesta să nu genereze profituri pentru mulți ani de acum înainte.

Analiștii de la CAPEX.com consideră că "Investitorii sunt sceptici pentru că, cel puțin până acum, consumatorii nu se prea înghesuie la metaversul în curs de dezvoltare. Spre deosebire de termenele mai lungi pentru dezvoltare a unei afaceri obișnuite în Silicon Valley, Wall Street evaluează companiile pe baza rentabilității pe termen scurt, mai degrabă decât pe proiecții neclare care se întind pe ani în viitor."

Veniturile de la Reality Labs, divizia metavers a Meta, aproape s-au înjumătățit în al treilea trimestru, până la 285 de milioane de dolari, în timp ce pierderile au fost de 3,7 miliarde de dolari, comparativ cu 2,6 miliarde de dolari cu un an în urmă. Compania a spus că se așteaptă ca pierderile operaționale ale diviziei "să crească semnificativ de la an la an", inclusiv în 2023.

Zuckerberg le-a spus analiștilor că investițiile în capacitățile sale de inteligență artificială au contribuit la creșterea cheltuielilor, dar că tehnologia va ajuta la creșterea numărului de vizualizări pentru videourile sale în format scurt. De asemenea, analiştii și-au exprimat îngrijorările cu privire la creşterea cheltuielilor.

Creșterea mai lentă a Facebook

Prin comparație, Facebook a avut o bază masivă de 1,98 miliarde de utilizatori activi la nivel zilnic, în medie, în septembrie - o creștere de 3% față de un an în urmă.

Poate părea decent, dar este departe de creșterea uriașă pe care Facebook a înregistrat-o în anii anteriori. Iar această creștere mai lentă vine după ce Facebook a declarat în februarie că a pierdut din numărul de utilizatori pentru prima dată în istoria sa.

Gigantul rețelelor sociale, sursa de venituri uriașe a Meta, se luptă și cu provocările din partea unor nou-veniți precum TikTok, care atrage utilizatorii mai tineri.

Provocările din publicitate

Elementul vital al Meta este venitul din publicitate asigurat de Facebook, Instagram și WhatsApp, companiile dornice să ajungă la miliardele de utilizatori. Dar veniturile sale din reclame au scăzut în cel mai recent trimestru, vânzările scăzând cu 3,7% și sporind îngrijorările investitorilor.

Pe frontul reclamelor, Meta se confruntă cu o dublă lovitură. O încetinire economică înseamnă că agenții de publicitate își reduc cheltuielile, compania indicând un "peisaj macroeconomic incert și volatil" pentru reclame. De asemenea, compania se confruntă cu impactul modificărilor de confidențialitate ale Apple asupra aplicațiilor care rulează pe dispozitivele sale. Această schimbare se traduce prin faptul că utilizatorii pot cere aplicațiilor să nu îi urmărească, iar Facebook a spus că asta o va costa 10 miliarde de dolari în acest an.

Morgan Stanley retrogradează Meta pentru prima dată

Morgan Stanley și-a redus ratingul pentru Meta Platforms Inc. pentru prima dată, prognozând că stocul (META stock) va rămâne în urmă până când "investițiile uriașe" ale gigantului rețelelor sociale în metavers vor începe să livreze. Cowen și KeyBanc Capital Markets, au retrogradat, de asemenea, acțiunile pentru prima dată.

Analiștii de la Morgan Stanley au retrogradat acțiunile pentru prima dată de la preluarea acoperirii în 2015, spunând că se așteaptă ca fluxul de numerar liber să scadă cu 60% în 2023. De asemenea, analiștii și-au redus ținta de preț - sau predicția pentru acțiunile firmei peste 12 luni - cu aproape jumătate, până la 105 dolari, puțin peste cotația META actuală.

"Pe termen lung, considerăm că aceste investiții în inteligența artificială se vor diferenția probabil în ceea ce privește implicarea și monetizarea anunțurilor", scrie într-o notă analistul-șef Nowak de la Morgan Stanley. "Nu multe companii au capacitatea de a cheltui 69 de miliarde de dolari CapEx în doi ani pentru a-și reconstrui infrastructura de servere așa cum face META".

Poate crește cotația META în 2023?

Unele site-uri de renume care fac previziuni încă mai cred că pentru Meta Platforms (META -24,56%) urmează o revenire majoră în 2023. Preț mediu țintă pe acțiune este cu +50% mai mare decât actuala cotație Meta. Dar, chiar dacă acest obiectiv este atins, s-ar putea să nu fie suficient pentru a compensa declinul abrupt al Meta în ultimul an.

Principalul motiv pentru care unii analiști sunt optimiști este acela că aplicațiile de social media ale companiei (Facebook, Instagram, Messenger și WhatsApp) atrag în continuare o medie de 2,88 miliarde de utilizatori la nivel zilnic. Acesta este un public uriaș la care agenții de publicitate vor continua să-și dorească să ajungă.

Cu toate acestea, analiștii CAPEX.com sunt intrigați de potențialul Meta ca acțiune metaverse: "Compania pariază puternic pe dezvoltarea soluțiilor hardware și software pentru a sprijini viziunea metavers a CEO-ului Mark Zuckerberg. Este posibil ca aceste eforturi să eșueze în cele din urmă. Totuși, ar putea să reușească. Dacă reușește, Meta ar putea fi unul dintre cei mai mari câștigători pentru investitori în următorii 20 de ani - chiar dacă nu-și va îndeplini obiectivele pentru anul viitor."

