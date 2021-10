3 sfaturi de relocare a biroului, utile pentru minti agere

Dezvoltarea unei afaceri poate duce la aparitia nevoii unui spatiu mai mare, care sa permita continuarea evolutiei acesteia. Prin urmare, managerii pot lua decizia de a reloca biroul intr-o noua locatie. Pe langa spatiul mai mare pe care il poate oferi noua locatie, o buna amplasare a acesteia va contribui, de asemenea, la dezvoltarea business-ului. De exemplu, daca aceasta este situata in apropierea unui punct comercial important, poate sa atraga mai multi clienti.

In aceasta situatie, o astfel de companie va avea nevoie de ajutorul oferit de o firma de transport de mobilier, care are in portofoliu servicii dedicate persoanelor juridice, printre care ambalarea si transportul echipamentelor si mobilierului si chiar servicii de curatenie inainte si dupa mutare.

Professionalmovers aduce in prim planul celor interesati trei aspecte importante pentru o relocare impecabila.

Contractarea unei firme de mutari mobila

Odata luata decizia de a cauta un birou mai mare, in care sa fie relocata activitatea, managerii ar trebui sa caute sa contracteze o firma de transport mobila Bucuresti sau in orasul in care este localizata compania.

O astfel de firma detine un portofoliu complet de servicii utile in procesul de mutare, astfel incat clientii acestora sa se poate ocupa de alte aspecte utile conexe relocarii – inclusiv aspectele juridice care tin de semnarea contractelor si anuntarea colaboratorilor cu privire la schimbarile care urmeaza a fi facute.

Pentru a fi siguri de calitatea serviciilor primite, managerii de companii ar trebui sa acorde o mare atentie alegerii firmei cu care intentioneaza sa colaboreze pentru relocarea biroului. De exemplu, pot sa caute in mediul online recenzii scrise de cei care au mai colaborat cu firma respectiva. De asemenea, pot sa solicite oferte de la mai multe astfel de firme, pentru a putea face o comparatie si a o putea alege pe cea mai potrivita nevoilor pe care le au, tinand totodata cont de raportul pret-calitate.

Planificarea procesului de mutare

Totul incepe cu un plan bine realizat, iar in cazul unei afaceri, care presupune mutari mobila si alte echipamente specifice activitatii desfasurate, acesta planificare este cu atat mai importanta.

In realizarea acestui plan poate fi consultata si firma de mutari mobila. Datorita experientei, aceasta poate oferi consiliere specializata si poate pune in vedere eventuale situatii mai putin obisnuite care pot aparea, astfel incat sa fie pregatiti sa intervina.

De exemplu, o firma cu servicii dedicate relocarilor deruleaza o activitate axata inclusiv pe relocarile business, astfel incat sa poata raspunde tuturor nevoilor pe care o companie le poate avea in momentul relocarii.

Implicarea angajatilor in pregatirea relocarii

Este important ca si angajatii sa fie implicati in acest proces de relocare, astfel acestia vor simti ca au un rol important in activitatea companiei. Cu toate ca angajatii nu pot contribui la luarea deciziilor importante, acestia pot fi consultati, mai ales in cazul in care noua locatie este situata la o distanta considerabila fata de cea actuala. In acest fel, managerii pot afla informatii importante cu privire la nevoile angajatilor si daca acestia sunt dispusi sa se deplaseze pe o distanta mai mare pentru a ajunge la serviciu sau chiar daca sunt dispusi sa se relocheze intr-un alt oras.