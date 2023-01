Ambiția unui român de a-și repune pe picioare afacerea pierdută în pandemie. Suma impresionantă pe care o câștigă ca livrator: "Nu toți curierii fac atâția bani"

Pandemia de coronavirus COVID-19 a afectat într-un mod semnificativ mediul de afaceri românesc.

Cei mai afectați au fost proprietarii de restaurante, iar unii dintre ei au dat faliment.

Este cazul unui tânăr care a mărturisit că acum lucrează ca livrator pentru a strânge bani să deschidă un nou restaurant, după cum a scris în mediul online.

"Sunt curier Glovo în București, câștig 3000+ron/ săptămână și societatea mă privește că pe ultimul boschetar muritor de foame.

Am făcut un screenshot rapid ca un fel de proof, într-o săptămână în care am muncit 65 ore. Dar mai corect ar fi să zic că fac 550-600 ron la 12 ore sau ~50 ron/ora muncită.

Am 32 ani, am avut restaurantul meu înainte de pandemie, a trebuit să închid pentru că pandemie (long story) și acum muncesc la Glovo și strâng bani ca să fac iar alt restaurant.

Fac thread-ul pentru că mi s-a dovedit în repetate rânduri în ultima vreme că meseria asta e privită ca și când ești pleava societății, mulți oameni nici nu te privesc în ochi, și am înțeles și de ce (unii sunt neîngrijiți, umblă cu gențile alea murdare, e un job pentru oameni fără meserie etc).

Dar a ajuns să mi se pară mega hilar. Și am și multe povești, cu clienți, cu cliente mai ales, cu ieșit în oraș cu tipe și ce reacții au și în ce situații m-am trezit când le-am zis că fac Glovo. Sau vă pot da info despre cum și cât se câștigă (nu toți curierii fac atâția bani)", a scris acesta pe Reddit.

"Mie nu mi se pare greu, greu mie mi s-ar părea să mă prezint la 8 dimineața la vreun job pe care îl urăsc, cu un șef care mă face să-mi urăsc viața, să cer voie în scris de fiecare dată când n-am chef să mă dau jos din pat dimineața și mai vreau să dorm, etc. Faptul că mă plimb cu scuterul prin trafic îmi place maxim, și dacă mă mai prinde ploaia câteodată sau ceva, am opțiunea să opresc totul și să plec acasă, cam ăla e maximul de greutăți din punctul meu de vedere.", a precizat tânărul.

"Este o sumă chiar bună"

În comentarii, mulți sunt impresionați de câștigurile declarate.

"Asta înseamnă că tu câștigi 46 de lei pe oră. Pentru un om ce lucrează 8 ore, timp de 5 zile. O să primească în jur de 7.400 de lei! Cam asta este media pentru cineva cu un program normal? Este o suma chiar bună."

"Dacă ai firma ta, da. Dacă nu, începi să scazi și 10% comision, contract de muncă, etc. și asta e cu scuterul, nu pot să spun cum e la biciclete sau cu mașina.", a precizat autorul postării.

Situații când le lasă bani clienților, și nu invers

Tânărul a relatat cum se încheie unele situații în care clienții aleg să plătească cash și nu au bani potriviți.

"Ca să mențin eficientă și rata de comenzi la 3-3,5 comenzi per oră, nu am timp de bătăi de cap cu dat restul sau alte asemenea, am pățit de mai multe ori să nu aibă bani ficși și eu să nu am mărunt și am lăsat așa, că mă grăbeam și n-am vrut să mă duc până la magazin și înapoi doar să schimb.

Deci am dat tips la viața mea, am lăsat și 6-7 lei de la mine uneori. De obicei se întâmplă la tineri care ies cu o hârtie de 200 lei mototolită și aia e. Deci dacă vreți să vă încercați norocul să luați șpagă de la livrator, now you know!"

De câți bani are nevoie pentru restaurant

Întrebat în cât timp speră să strângă banii necesari deschiderii restaurantului, tânărul nu a oferit un răspuns clar, însă a precizat suma.

"În cât timp crezi că poți ajunge la suma dorită pentru a-ți deschide propriul restaurant? Sau de câți bani crezi că ai nevoie pentru acest obiectiv?"

"Depinde ce fel de restaurant și ce îți dorești să faci, câtă experiență ai. E ca și când vrei să pleci la drum cu o mașină și te gândești de care să-ți iei, ajungi acolo și cu Matiz, și cu Ferrari, deci nu pot să îți dau un exemplu concret. Dar ca suma minimă, ar fi un 20.000 euro, doar pentru o bucătărie cu delivery și un meniu mai simplu (adică fără o mie de utilaje speciale)."

Secretul acestor câștiguri, să îți faci SRL propriu

"Câștigurile sunt între 25 ron/ora pentru începători, cu bicicletă sau mașină, și 50-60 ron pentru 'profesioniști'. Cel mai mare tips ar fi să îți faci SRL propriu și să îți treci toate cheltuielile din viața ta pe firmă, ca să nu plătești impozit pe ele, și să nu lucrezi cu 'parteneri' aka firme căpușă care îți vor lua 10% din câștig.

Eu am permis moto și livrez cu un scuter de 125cc.", a mai precizat livratorul.

"Nici sclavii nu muncesc 65 de ore pe săptămână", a fost opinia unuia dintre cei care au comentat.

"Când aveam restaurantul propriu, mai ales la început, munceam ~80 ore pe săptămâna. De asta e nevoie, te sacrifici până construiești ceva. Csf, îmi place să fiu super sclav", a explicat tânărul.

Ce înseamnă "promos" și "challenges"

Unul dintre cei interesați de subiect a cerut detalii despre categoriile care apar în captura de ecran publicată de curier, "promos" și "challenges".

"Există tariful de baza și după un multiplicator în funcție de ora la care duci comenzile, când e liber ai 1,4x-1,5x, la prânz sau seară poate fi și 1,9x, 2,0x etc. practic ești plătit un pic mai bine când e ora de vârf, și toate sumele astea dincolo de tariful de baza sunt afișate că 'promo'.

Iar challenge sunt provocări săptămânale, duci un nr anume de comenzi, primești suma cutare. de exemplu la 80 comenzi duse, mai primești 250 lei extra la finalul săptămânii. e un mod să te facă să livrezi mai mult, cu cât duci mai multe comenzi, cu atât faci mai mulți bani. d-aia full time e mai profitabil decât part time, chiar dacă împărți per ora câștigul."

Invitat în casă de Victor Rebengiuc

O altă curiozitate a fost legată de comportamentul clienților: "Te-a chemat cineva în casă după ce ai livrat ceva?"

"Da, dar când aveam restaurantul meu și livram pentru mine. Și persoana care m-a invitat la ea în casă și căreia i-am strâns mâna și am stat de vorbă puțin, a fost Victor Rebengiuc. true story".