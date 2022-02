Motivul pentru care judecătorii au redus la jumătate pedeapsa primită de un fost pușcăriaș care a lovit un polițist la îmbarcarea în avion

Magistrații Curții de Apel Oradea au decis să reducă la jumătate pedeapsa cu închisoarea primită în primă instanță de un fost pușcăriaș care a amenințat cu moartea și lovit un polițist aflat în timpul serviciului, la aeroportul din Satu Mare.

Nicolae Ioan Bura a fost a fost condamnat inițial la doi ani de închisoare, fiind găsit vinovat pentru ultraj. Bărbatul a contestat sentința dată de Judecătoria Satu Mare și a avut câștig de cauză. Joi, 17 februarie, Curtea de Apel din Oradea i-a redus omului pedeapsa la un an de închisoare cu suspendare. Completul de judecată al instanței de apel a apreciat că fapta nu a fost atât de gravă încât agresorul să facă închisoare în regim de detenție, rănile polițistului necesitând un număr mic de zile de îngrijiri medicale.

Scandalul al cărui protagonist a fost Ioan Bura s-a petrecut în incinta aeroportului din Satu Mare, în aprilie 2021. Bărbatul, un recidivist cu mai multe condamnări, tocmai se liberase din închisoare și intenționa să călătorească cu avionul. S-a prezentat la ghișeul check in în după-amiaza zilei de 17 aprilie 2021, doar că operatorul de la ghișeu nu i-a permis îmbarcarea întrucât nu avea la el toate documentele necesare pentru călătorie. Enervat de situație, omul a început să înjure și să se certe cu angajații din aeroport, care au cerut în cele din urmă ajutorul unui polițist.

La intervenția acestuia, Bura a devenit și mai violent, a început să amenințe cu moartea și chiar l-a îmbrâncit pe omul legii. Agresorul a fost în cele din urmă încătușat, dar după ce a primit ajutoare din partea colegilor. Ioan Bura a continuat să fie violent inclusiv când a fost dus la secția de polițe. A continuat să amenințe și scuipe polițiștii.

”Inculpatul i-a adresat persoanei vătămate ameninţări, spunându-i: Te prind eu când nu ești în uniformă și te rezolv eu, eu am mai bătut polițiști, am mai fost închis la Jilava și ce crezi că o să poți să îmi faci, mă închizi pentru 24 de ore, după care ies și oricum te găsesc", se arată în actul de acuzare.

Bura a fost trimis în judecată sub măsura controlului judiciar în iulie 2021. Pentru că pe tot parcursul procesului individul a avut un comportament civilizat, și-a recunoscut fapta și a declarat în fața judecătorilor că regretă totul, a beneficiat de generozitatea instanței care i-a dat o pedeapsă cu închisoarea de doar un an cu suspendare. În plus, polițistul ultragiat nu s-a constituit parte civilă în proces, astfel că Bura nici nu va trebui să plătească daune morale.