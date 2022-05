Opt din cele mai proaste 10 aeroporturi din lume se găsesc în Europa. Printre ele, pe un loc fruntaș se află și Aeroportul Internațional Henry Coandă din România. Despre acesta, pasagerii spun că încă mai poartă amprenta anilor 1960, iar personalul nu este prea prietenos. Însă, nu doar acestea sunt problemele care ”îl recomandă” pentru acest top rușinos.

Potrivit unui sondaj al German AirHelp, citat de Business Insider, care evaluează experiența vizitatorilor pe baza a trei criterii: punctualitatea zborurilor și a serviciilor aeroportuare (60% din punctaj), calitatea serviciilor (20%) și calitatea alimentelor și a magazinelor (20%). Aeroportul Henri Coandă din București se află chiar pe locul patru în acest clasament.

Este ”depășit” ca punctaj doar de aeroporturile din Lisabona (Portugalia), Aeroportul Internațional Kuweit și Eindhoven din Țările de Jos.

Cel mai bun aeroport din lume a fost desemnat Aeroportul Internațional Qatar, cu 8,39/10.

Despre Aeroportul Internațional Henri Coandă se precizează că este cel mai aglomerat aeroport din România și a deservit aproape 7 milioane de călători în 2021.

A obținut un scor general de 6,03 din 10. Cel mai mare aeroport al țării are scoruri scăzute la toate cele trei criterii.

Ce spun pasagerii despre serviciile Aeroportului Otopeni

Însă acestea nu sunt singurele neajunsuri pe care le are aeroportul Henry Coandă. Pasagerii scriu pe forumuri despre neajunsurile acestei aerogări.

Oamenii care sunt nevoiți să treacă prin acest aeroport se plâng de mizerie, lipsă de respect din partea angajaților și proasta comunicare cauzată mai ales de faptul că aceștia nu știu foarte bine o limbă străină.

”Bună ziua. Prin prisma serviciului folosesc transportul aerian intern destul de des. La ultimele două vizite a trebuit să mă descalț, în condițiile în care nu puneți la dispoziție botoșei de ultima folosință. Nu mi se pare normal, și nici igienic să ne plimbam desculți pe unde pasagerii calcă încălțați. Sunteți un aeroport international, dar nu sunteți dotați ca unul”, scrie o pasageră pe airlinequality.com.

”Aeroportul este de foarte slabă calitate din multe puncte de vedere, curățenie, design, mobilier. Personalul, unii dintre ei sunt drăguți și prietenoși, dar majoritatea nu sunt așa, sunt puțin agresivi, nu par deloc primitori, limba engleză nu este cea mai bună și dacă lucrați într-un aeroport internațional, este cel mai mare din România, atunci m-aș aștepta de obicei ca personalul să vorbească mai bine engleza. În general, nu recomand, dar dacă nu aveți altă opțiune, vă face treaba, pur și simplu nu va fi o experiență foarte frumoasă”, scrie un alt pasager.

”Un aeroport surprinzător de mic pentru o capitală. Podelele sunt murdare, un spațiu înghesuit și limitat de magazinele de mâncare. Personalul a fost ok, nu cel mai prietenos. Magazinele duty-free sunt din abundență. Cea mai bună parte este controlul la frontieră, deoarece au multe cabine. În afară de asta, întreaga experiență este greoaie”, mai scrie un alt pasager.

Un alt călător se plânge de aroganța autorităților aeroportuare.

”Doresc să fac o plângere oficială cu privire la tratarea pasagerilor. Eu și partenerul meu trebuia să zburăm și am fost refuzați din cauză că numele meu era scris în bulgară. Nicăieri nu specifică o limbă în care să fie scris acest lucru. Numele meu se potrivește și cu ID-ul necesar pentru călătorie. La solicitarea unui manager cu care să vorbească pentru a rezolva problema, am primit un răspuns „NU” și am încercat să găsim noi înșine un angajat competent în această problemă, am fost aruncați între oameni care păreau a pierde timpul până când zborul nostru a plecat. Abia atunci omul care ne asista, ne-a plimbat lângă intrare și a spus „ieșire” și apoi a plecat. Personalul care s-a ocupat de situație a fost arogant, nepoliticos și a făcut o glumă cu problema. Acest lucru a provocat un efect de domino complet, că să nu mai vorbim că părea că treaba era agravată de faptul că sunt bulgar, nu român/englez. Nu a fost doar plecarea de pe acest aeroport, la sosirea din Anglia am fost întâmpinați cu aceeași ostilitate.

Senzații tari. Turiștii străini pot fi transportați de mafioți la destinație

O altă problemă semnalată recent de pasagerii care vin pe aeroportul Otopeni, este mafia taxiurilor. Terminalele unde poți să comanzi o mașină decentă ori nu merg ori stai foarte mult până când se găsește un automobil disponibil. Astfel, pasagerii sunt practic la mâna mafioților din Ilfov care au acaparat practic transportul de la aeroport.

Un interlop celebru, Mecanicul, ar fi capul mafiei taxiurilor ilegale de la aeroport. Acum această afacere neagră este din nou în floare, ajutată de slabele controale din timpul pandemiei. Fusese eradicată, cel puțin așa susțineau autoritățile, în urmă cu 10 ani, după ce o studentă japoneză a fost ucisă de un combinator de taxi care o luase din aeroport să o ducă la destinație, în Craiova.

Acum controalele sunt ori ineficiente, ori nu se fac deloc, lăsând astfel una dintre cele mai importante porți de intrare în țară la mâna infractorilor.