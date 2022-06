Coșmarul românilor care și-au cumpărat bilete la companii aeriene low-cost

Să apelezi la serviciile unei companii aeriene low-cost a devenit o adevărată loterie în această vară.

Deși ți se permite să cumperi biletele pentru o anumită cursă cu luni de zile înainte, nu ai garanția până în ziua plecării că te vei afla în avion la ora și ziua programate.

Mai mulți români care au organizat o vacanță la Roma pentru începutul lunii iulie au fost înștiințați de compania Wizz Air că zborul lor din ziua de 30 iunie, ora 7.15 a fost anulat. Compania le oferea varianta de plecare din aeroportul Henri Coandă în aceeași zi doar că la un zbor de noapte.

”Dacă acceptam propunerea lor am fi ajuns după ora unu noaptea, ora Italiei, pe aeroportul din Fiumicino, localitate aflată la 35 de kilometri de Roma. Din grupul nostru fac parte și copii, iar situația era destul de complicată, având în vedere că în aeroport pe timpul nopții, din câte am înțeles, nu ți se permite să stai, iar mijloacele de transport în comun nu mai circulă până dimineață. Era varianta unui taxi, dar au tarife de noapte, astfel că am fi ajuns să dublăm prețul biletului de avion. În plus, la hotelul unde avem rezervare, după ora 23.00 nu mai este nimeni la recepție, așa că tot pe străzi am fi ajuns”, a explicat pentru ziare.com unul dintre românii aflați în situația de a-și anula vacanța.

Biletele pentru zborul Wizz Air din data de 30 iunie au fost cumpărate în data de 8 mai, iar o săptămână mai târziu compania a transmis un mail prin care înștiința faptul că respectiva cursă pentru care se cumpăraseră șase bilete a fost anulată.

”Cu scuzele de rigoare pentru disconfortul creat ni s-au dat trei opțiuni: zborul de noapte, o nouă rezervare sau o rambursare, cu precizarea că nu am fi primit toți banii plătiți inițial. Deși am încercat să luăm legătura cu această companie, orice încercare a eșuat”, a explicat omul.

Ca să nu piardă banii plătiți pe bilete de avion, peste 800 de euro în total, oamenii au trebuit să facă o nouă rezervare la o altă cursă operată de aceeași companie de zbor, dar în continuare fără să aibă garanția că de data aceasta programul va fi respectat și chiar vor ajunge la Roma în această vară.

”A trebuit să căutăm din nou cazare la Roma, la alte tarife evident, să refacem rezervările la muzee, la autobuz, la metrou, practic să organizăm din nou vacanța. Recent ne-a venit notificare că ni s-a modificat și zborul de întoarcere în România. Sperăm să ajungem cu bine acasă. Pur și simplu acest mic disconfort care ne-a cam scuturat de bani îți anulează toată plăcerea plecării în vacanță”, a mai spus turistul.

Românii preferă în continuare companiile aeriene low-cost

În ciuda acestor probleme românii preferă în continuare companiile de zbor low-cost se arată într-un studiu realizat de FlightClaim.ro, platformă specializată în asistarea pasagerilor care întâmpină probleme cu zborurile lor. Potrivit sursei citate, 73.7% dintre pasageri preferă companiile low-cost în detrimentul celor de linie. Același studiu a relevat faptul că 65% dintre respondentii au avut deja cel puțin o întârziere sau o anulare de zbor de la începutul anului și până în prezent.

”Sute de zboruri anulate sau întârziate ore în șir, incertitudine și întrebări rămase fără răspuns: așa arată atmosfera generală din aeroporturile din întreaga lume în plin sezon estival. Fie că este vorba despre lipsa de personal, de overbooking sau de probleme tehnice, companiile aeriene, indiferent că sunt de linie sau low-cost, anulează, reprogramează din scurt sau amână zboruri în această perioadă, motiv pentru care multe dintre ele se confruntă acum cu un val de reclamații” potrivit unui comunicat remis presei de FlightClaim.ro.

Tocmai din acest motiv, specialiștii în turism le recomandă să fie pregătiți pentru orice situație și să aibă în vedere o variantă de rezervă, arată sursa citată.

În același timp, studiul arată că românii continuă să rezerve din timp biletele de avion, în încercarea de a prinde cele mai bune prețuri: 47.5% dintre persoanele chestionate le achiziționează cu 2 săptămâni - 2 luni înainte, 37.5% le iau cu mai mult de două luni înainte, în timp ce doar 15% le cumpără cu 2 săptămâni înainte.

În ciuda problemelor legate de zborurile operate de companiile aeriene, doar 21.4% dintre călătorii care au întâmpinat neplăceri au recurs la o companie specializată în asistarea pasagerilor pentru obținerea despăgubirilor și doar 3.6% au depus plângere la ANPC. 67.8% dintre ei au optat pentru varianta propusă de compania aeriană (returul banilor în cont, rerutarea zborului, acceptarea noului program propus).