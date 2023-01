Uraniu găsit într-un colet de pe cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Ce arată primele rezultate ale anchetei

Poliţia britanică a deschis o anchetă în urma confiscării unui colet care conţinea uraniu, pe Aeroportul Heathrow, la Londra, relatează AFP.

Coletul a fost descoperit la 29 decembrie, în timpul unui control - de rutină - efectuat de către agenţi ai serviciului de frontieră, precizează poliţia.

The Met Police said its counter-terrorism command unit was contacted after the contaminated material was discovered on 29 December. pic.twitter.com/BMMbBOavhz— Good Morning Britain (@GMB) January 11, 2023