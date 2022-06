Aproximativ 150 de pasageri care urmau să zboare de la Suceava la Dublin au fost ținuți în condiții inumane pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” înainte de îmbarcare.

Cazul a fost semnalat de un sucevean, Cristian Pasăre, care s-a mutat în urmă cu nouă ani în Irlanda. Românul a povestit pentru Monitorul de Suceava că, duminică seară, pasagerii au fost înghesuiți aproape o oră într-un container folosit ca terminal de plecări.

Ads

„Aproximativ 150 de persoane am fost puși să așteptăm peste 50 de minute într-un container modular, fără aer condiționat, apă sau informații cu privire la întârzierea zborului”, a declarat Cristian Păun.

Potrivit acestuia, printre pasageri erau și mai mulți copii care au plâns aproape încontinuu până au ajuns în avion.

„Subliniez că acolo se aflau și aproximativ cinci copii cu vârste de până la cinci ani, care din cele 50 de minute de așteptare, cam jumătate de oră au plâns încontinuu din cauza disconfortului creat de căldură și lipsa ventilației, iar mamele nu mai știau ce să facă. Aparatele de aer condiționat erau oprite, iar geamurile de pe partea stângă a așa-zisei săli de așteptare nu puteau fi deschise, întrucât mânerele de operare lipseau cu desăvârșire”, a mai spus suceveanul.

El a precizat că a sunat de mai multe ori la la numărul de telefon al aeroportului, însă nu i-a răspuns nimeni. Când a încercat să facă o sesizare pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, a constatat că aceasta nu este funcțională. Cristian Pasăre a spus că a sunat și la numărul de urgență „112” pentru a depune o reclamație.

Ads

„Se mai întâmplă să fie întârzieri ale avioanelor, dar pe noi nu ne-a anunțat nimeni, plus că am fost ținuți în niște condiții inumane. Este total anormal. Am vrut să fac această sesizare poate pentru că sunt plecat de nouă ani și nu îmi mai place tratamentul din România. Dacă se întâmpla așa ceva în Dublin, cred că ministrul Transporturilor își dădea demisia”, a mai spus Cristian Păun.

Reacția Aeroportului Suceava

În urma sesizării depuse, conducerea Aeroportului ”Ștefan cel Mare” Suceava și-a cerut scuze pentru disconfortul creat pasagerilor.

Directorul adjunct al aeroportului, Marius Grosu, a precizat totuși că, deși media zilnică a numărului de pasageri este de 2.500, până acum nu au mai fost sesizări de acest fel.

„Condițiile nu sunt ideale, având în vedere că traficul de pasageri a crescut exponențial anul acesta. Ne cerem scuze pentru condițiile existente în zona de tranzit și există posibilitatea unei erori umane, nefiind pornit aparatul de aer condiționat. Geamurile au fost închise pentru ca aparatele de aer condiționat să fie eficiente. O pană de curent a făcut însă ca spliterele să se oprească și la ora respectivă nu a fost o persoană suficient de receptivă pentru a le reporni. Deși suntem un aeroport foarte aglomerat și ne cerem scuze din nou pentru disconfort, am fost mereu atenți, motiv pentru care la un număr de 2.500 de pasageri în fiecare zi nu am mai avut astfel de reclamații”, a spus Marius Grosu.

Ads

El a adăugat că jumătate dintre geamurile din containerul modular din zona de plecări pot fi deschise în situația în care aparatul de aer condiționat nu funcționează.

„Geamurile de pe partea stângă a containerului, dinspre șantierul noului terminal, sunt închise din motive de securitate, dar, în mod cert, geamurile de pe laterala dreaptă se puteau deschide”, a mai precizat directorul adjunct al aeroportului.

Marius Grosu a dat asigurări că, deși numărul de pasageri este foarte mare, crescând exponențial în fiecare lună, conducerea aeroportului este preocupată în permanență de luarea măsurilor necesare pentru ca disconfortul pasagerilor să fie cât mai mic.