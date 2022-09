Rușii pierd teren și în Donețk. Potrivit unor postări pe rețelel de socializare, aeroportul din această regiune a fost recucerit de ucrainei.

”Aeroportul din Donețk este al noostru”, se arată într-o postare pe twiiter.

"Donetsk airport is ours

