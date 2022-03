Doi specialiști desemnați de DIICOT pentru a realiza expertiza în Dosarul Romgaz au fost audiați vineri, 25 martie, în dosarul în care omul de afaceri Ioan Niculae, patronul Interagro, este acuzat că în 2012 a luat gaze ieftine de la stat, în mod fraudulos, cu sprijinul lui Adriean Videanu, pe atunci ministru al Economiei. Din depozițiile experților, rezultă că în acte fusese modificat – în mod misterios – tocmai termenul tehnic care dădea dreptul Interagro să cumpere gaze ieftine de la Romgaz.

Doar consumatorii industriali „întretuptibili” aveau voie să cumpere gaze mai ieftine de la Romgaz, pe ideea că nu consumă tot timpul anului aceeași cantitate. Ei bine, în expertiza efectuată în dosar, tocmai cuvântul „întreruptibilitate” fusese șters cu o zi înainte ca toți specialiștii să semneze variata finală a expertizei.

Detaliile au fost date la termenul de judecată de vineri, când au fost audiați în calitate de martori cei doi experți, Marinela Dumitru și Florian Bercaru. Cei doi au avut, la un moment dat, și calitatea de suspecți în cauză, deoarece procurorii DIICOT au constatat că una scria în raportul de expertiză și alta au declarat specialiștii la audieri.

Anchetatorii arată că în perioada în care Adriean Videanu a fost ministru al economiei (decembrie 2008 - octombrie 2010), a fost iniţiată şi aprobată în Guvern OUG 54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr. 332/2009, prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale către consumatorii întreruptibili să se facă exclusiv din gazele naturale provenite din producţie internă, al căror cost era cuprins între 1/4 şi 1/3 din preţul gazelor naturale din import. Așadar, unul dintre obiectivele expertizei era să se stabilească dacă Interagro era sau nu „consumator întreruptibil”. Nici acum nu reiese foarte clar dacă Interagro se încadra sau nu în categoria consumatorilor care puteau să ia gaze ieftine, iar asta va stabili instanța de judecată.

Mai clar a explicat un fost director al ELCEN care a fost audiat pe data de 3 decembrie 2021 și a spus că pe vremea când Videanu era ministru, furnizorul de agent termic către populație era defavorizat în relația cu Romgaz, în comparație cu Interagro, firma lui Ioan Niculae.

Pe scurt, ELCEN lua gaze mai scumpe de la Romgaz sau nu lua deloc, pe când Interagro lua întotdeauna ieftin. În iarna anului 2012, ELCEN era obligată să folosească păcură pentru a furniza agent termic către populație, iar principalul ei competitor, Interagro, beneficia de reduceri în mod nejustificat, în condițiile în care ambele companii aveau datorii.

Cei doi experți Marinela Dumitru și Florian Bercaru au relatat despre incidentul intervenit după finalizarea expertizei.

Martor Marinela Dumitru: După ce s-a finalizat expertiza, fiecare expert și-a copiat expertiza pe un stick de memorie, de pe calculatorul domnului Bercaru. A doua zi, expertul parte al domnului Videanu a sesizat faptul că există anumite modificări în exemplarul de pe calculatorul lui Bercaru Florian în comparație cu ce aveam pe stick. S-a procedat la modificarea formei din calculator cu ce era pe stick. Modificările cred că erau la opiniile ei. S-a folosit un program care identifica diferențele între două documente și s-a constatat că s-au modificat, cred, opiniile expertului parte. Ca atare, s-a convenit de către toți experții să înlocuim formă de pe calculatorul domnului Bercaru cu forma aflată pe memory stick-uri, însă nu știu care memory stick s-a folosit. Nu îmi amintesc cine a făcut inițial operațiunea de copiere. Fiecare dintre noi avea un calculator și un stick. Bănuiesc că operațiunea a fost făcută de domnul Bercaru că era calculatorul lui. Experții i-au înmânat fiecare stick-ul lui și s-a realizat copierea.

Procuror: Erau diferențe de conținut sau de ortografie?

Martor: Nu au fost de ortografie, din ce am înțeles, de conținut.

Judecător: Nu din ce ați înțeles. Erați experții desemnați! V-ați pus semnătura și erați desemnați de organul judiciar. Aveați o responsabilitate mult sporită. Le-ați văzut? Ce vizau diferențele?

Martor: Un cuvânt a fost șters, în enunțul unui răspuns. A fost șters nu modificat. Nu mai țin minte care era cuvântul.

Al doilea expert, Florian Bercaru, și-a amintit cu greu cuvântul care a fost modificat înainte ca toți specialiștii să semneze expertiza. Acest cuvânt era „întreruptibilitate” și viza calitatea de consumator întreruptibil a Interagro, pe care dacă o avea, putea să ia gaze mai ieftine de a Romgaz.

Avocat:

Consideră că există o contradicție între calitatea de furnizor de gaze a Interagro și condițiile de întreruptibilitate?

Martor Florian Bercaru: Am apreciat pe baza actelor atașate pentru întocmirea raportului, respectiv pe baza contractelor de procesare, că există o legătură între Interagro și cele 6 combinate chimice care procesau gazele naturale pentru Interagro. Pe lângă aceste contracte am avut în vedere hotărârile Consiliilor de Administrație ale acestora prin care împuterniceau Interagro să îi reprezinte, plus corespondența dintre acestea. Acestea au stat la baza de elaborării la Transgaz a contractelor de furnizare cu întreruptibilitate a gazelor. Două cazuri au fost: o dată 15 zile și altă dată 30. Când m-am prezentat la Parchet pentru a mi se comunica obiectivele, procurorii au spus că există un consorțiu între combinate și Interagro. Nu am găsit în acte vreun document care să ateste existența unei astfel de asocieri.

Avocat: Dacă a apărut vreun incident de la momentul în care ați convenit formă finală a expertizei până la semnare.

Martor: Nu a fost niciun incident. Cu câteva zile înainte a fost o discuție dacă modificăm ceva sau nu.

Avocat: Dacă a doua zi s-au constată modificări în formă de calculator.

Martor: Nu îmi mai aduc aminte, nu rețin așa ceva. A fost o discuție cu experți.

Judecător: A reclamat cineva niște modificări? Spuneți mai explicit, că vorbiți în general!

Martor: Nu se înțelegea bine dacă e sau nu întreruptibilitate. În ziua în care am semnat raportul nu a existat nicio obiecție. Semnarea a durat 6 ore, pentru că erau 2000 de file care trebuiau semnate și ștampilate.

Avocat: Expertul parte al domnului Videanu a semnalat vreo schimbare?

Martor: Înainte de a se copia pe stick formă finală de pe calculator, expertul inculpatului Videanu a reclamat că nu se înțelege bine cuvântul întreruptibilitate într-o frază. S-a completat raportul ca totul să fie mai clar.

Acuzațiile procurorilor DIICOT în Dosarul Romgaz

Procurorii susţin că, la începutul anului 2005, Ioan Niculae, fost acţionar majoritar şi preşedinte al SC Interagro SA Bucureşti, ar fi iniţiat un grup infracţional organizat împreună cu Marin Mirea, fost administrator al SC Interagro SA şi consilier pe probleme energetice al lui Niculae, şi Alpar Kramer, director comercial/marketing în cadrul Romgaz.

„Pe parcursul desfăşurării activităţii infracţionale, grupul infracţional organizat ar fi fost sprijinit şi de alţi inculpaţi care au acţionat la realizarea scopului grupului infracţional:

Dan-Victor Alesandru (fost secretar de stat în Ministerul Economiei în cursul anului 2005 şi ulterior reprezentant de facto al SC Interagro SA),

Adriean Videanu (ministrul economiei în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010),

Viorel Pleaşcă (secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei în perioada 2007 - decembrie 2008)

Ioana Apan (funcţionară în cadrul Ministerului Economiei şi membru în cadrul AGA respectiv preşedinte CA Romgaz SA).

Grupul infracţional organizat a funcţionat până la sfârşitul anului 2010 şi a urmărit obţinerea de beneficii materiale de către liderul grupului prin intermediul societăţii controlate de acesta - SC Interagro SA”, declară DIICOT.

Cum erau organizate palierele „de comandă” și cele „de execuție”

Astfel, grupul a urmărit şi realizat delapidarea SNGN Romgaz SA, în sensul obţinerii de gaze naturale la preţuri inferioare celor practicate în mod normal, prin obţinerea în mod ilicit de discounturi comerciale pe care SC Interagro SA nu era îndrituită a le obţine.

DIICOT a stabilit că grupul a avut un lider, în persoana lui Ioan Niculae, şi o structură determinată, structurată pe paliere de comandă şi în unele cazuri şi de execuţie la nivelul fiecărei entităţi juridice implicate în cauză:

SC Interagro SA - palierul de comandă - Ioan Niculae, palierul de execuţie - Marin Mirea şi Dan Victor Alesandru;

Ministerul Economiei - palierul de comandă - Adriean Videanu, palierul de execuţie - Viorel Palaşcă şi Ioan Apan;

Romgaz SA - palierul de comandă - Alpar Kramer şi alţi doi suspecţi, în prezent decedaţi.

Gaze ieftine pentru Ioan Niculae

Conform DIICOT, membrii grupului au aplicat o strategie pe termen lung pentru a obţine o cantitate de gaze naturale de la Romgaz, fără ca acestea în fapt să fie plătite, sub disimularea că pentru gazele livrate au fost acordate discounturi.

„S-a reţinut că scopul asumat al grupării infracţionale iniţiate, constituite şi coordonate de către Ioan Niculae, reprezentant al persoanei juridice inculpate SC Interagro SA, a fost obţinerea ilegală a unor mari cantităţi de gaze naturale, cu precădere din producţia internă la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN Romgaz SA cu ceilalţi parteneri de afaceri, delapidând Romgaz SA prin însuşirea pentru SC Interagro SA a unei cantităţi de gaze echivalente a valorilor totale a discounturilor acordate”, mai spun procurorii.

DIICOT mai arată că grupul constituit şi condus de Ioan Niculae, ca reprezentant al SC Interagro SA, ar fi avut ca scop obţinerea de gaze naturale aproape în mod exclusiv din producţia internă, care se comercializează la preţuri de aproximativ patru ori mai mici decât gazele naturale din import (în perioada analizată preţul fiind de aproximativ 120 dolari pe 1.000 mc de gaze din producţia internă şi aproximativ 500 dolari pe 1.000 mc gaze naturale din import), eludând reglementările legale care obligau la comercializarea gazelor naturale în amestec (gaze naturale din producţia internă şi gaze naturale din import, la un preţ mediu).

Anchetatorii explică faptul că Ioan Niculae ar fi efectuat demersuri la nivelul conducerii Ministerului Economiei, acţionar majoritar la Romgaz SA, pentru a obţine ordine şi memorandumuri în încercarea de a se crea o aparenţă de legalitate.

Un prejudiciu de aproape 300 de milioane de de lei

„Prin emiterea ordinelor de ministru şi prin elaborarea de memorandumuri s-a încercat crearea unei aparenţe de legalitate a faptului că reducerile comerciale se acordă în mod egal şi nediscriminatoriu tuturor marilor consumatori de gaze naturale din România. În realitate aceste prevederi din ordine, memorandumuri, au fost emise pentru a susţine realizarea scopului pentru care grupul infracţional organizat a fost constituit. Dovada faptului că aceste facilităţi au fost acordate exclusiv pentru susţinerea interesului SC Interagro SA, facilităţi care s-au întemeiat pe influenţele inculpatului Ioan Niculae în rândul funcţionarilor guvernamentali, rezultă şi din împrejurarea că ceilalţi doi consumatori industriali similari, respectiv Azomureş SA Târgu Mureş şi Electrocentrale-ELCEN-Bucureşti SA, nu au beneficiat, necondiţionat, de reduceri de preţ în aceeaşi perioadă, deşi datoriile restante ale acestora erau cu mult mai reduse decât ale SC Interagro SA”, mai arată DIICOT.

Anchetatorii subliniază faptul că în domeniul gazelor naturale, în perioada în care Adriean Videanu a fost ministru al economiei (decembrie 2008 - octombrie 2010), a fost iniţiată şi aprobată în Guvern OUG 54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr. 332/2009, prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale către consumatorii întreruptibili să se facă exclusiv din gazele naturale provenite din producţie internă, al căror cost era cuprins între 1/4 şi 1/3 din preţul gazelor naturale din import.

„Prin actele emise (ordine, memorandumuri), sub aparenţa legalităţii şi opozabilităţii erga omnes, s-au creat modalităţi de realizare a scopului infracţional, acordându-se reduceri comerciale, precum şi posibilitatea/dreptul de achiziţionare de gaze naturale doar din producţia internă la care a avut acces SC Interagro SA, aproape în mod necondiţionat, fără îndeplinirea cumulativă şi efectivă a condiţiilor prevăzute în acestea”, mai precizează DIICOT.

Potrivit DIICOT, prejudiciul adus Romgaz se ridică la suma de 282.630.330 lei.