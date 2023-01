Adriano Celentano împlinește azi 85 de ani! În 60 de ani de căsătorie, a călcat o singură dată pe bec, prins în mrejele unei dive italiene

Adriano Celentano, celebrul cântăreț și actor italian, aniversează azi o vârstă rotundă, 85 de ani.

Adriano Celentano s-a născut la 6 ianuarie 1938 la Milano, pe strada Cristoforo Gluck, cea care avea să devină subiectul piesei Il ragazzo della via Gluck.

A lucrat ca ceasornicar o perioadă, iar în 1956, s-a alăturat unei trupe rock and roll numită Rock Boys. Cu melodia "Ciao ti diro" au cântat la mai multe festivaluri, inclusiv la San Remo. Nu au câştigat, dar au reuşit să pună în mişcare muzica pop italiană.

Ads

În acea perioadă, Celentano a colaborat şi cu alţi artişti, printre care cea mai de succes a fost colaborarea cu Mina. Melodia "Vorrei sapere perche" a fost primul său succes comercial. În 1959, el apare de asemenea într-un film pentru prima dată în "Il ragazzo del juke caserta". Anul următor îl vedem în "La Dolce Vita" în regia lui Federico Fellini

A participat în 1961 la Festivalul de la Sanremo cu piesa "24.000 baci", împreună cu Tony Little şi a câştigat locul al doilea, piesa s-a vândut în peste 1 milion de exemplare.

În acelaşi an a întâlnit-o pe Claudia Mori, care îi va deveni soţie în 1964 şi cu care are trei copii, Rosita, Giacomo and Rosalinda. Rosalinda este și ea actriță și a evoluat în filmul lui Mel Gibson, The Passion oh the Christ. Celentano și Mori sunt și acum împreună, iar soția îi conduce casa de prodcție Clan Celentano.

Ads

Celentano a avut un succes fulminant: în 1967 a cântat la San Remo, împreună cu Claudia Mori, cântecul "Siamo la coppia piu bella del mondo" şi în 1970 a fost câştigătorul aceluiaşi festival cu piesa "Chi non lavora non fa l'amore", cântată tot cu Claudia Mori.

Muzica lui Celentano este foarte diversificată. De la rock, la cabaret şi chiar disco. Una dintre cele mai ciudate piese o înregistrează în anii '70 - "Prisencolinensinainciusol", considerată primă piesă rap italiană.

Ads

A jucat în 40 de filme

În Italia a vândut milioane de discuri şi a apărut în numeroase show-uri TV şi filme. În ceea ce priveşte filmele, a fost de asemenea un creator al genului comic, cu mersul său caracteristic şi expresiile sale faciale. În general, filmele lui au avut succes la public; în anii '70 şi parţial în anii '80, era regele încasărilor în Italia, în filmele cu buget redus. Ca actor, cel mai mare suces a fost "Serafino" (1968), regizat de Pietro Germi.

Claudia Mori - marea dragoste, Ornella Muti - o pasiune fulgerătoare

În calitate de regizor de film, le-a distribuit în special pe Ornella Muti, Eleonora Giorgi şi pe soţia sa, Claudia Mori. De altfel, căsătoria dintre Adriano Celentano și Claudia Mori s-a zdruncinat o singură dată, la începutul anilor 80, când Celentano și irezistibila Ornella Muti au avut o aventură. Totul a început pe platourile de filmare ale filmului Innamorato Pazzo. Celentano și Mori treceau printr-o perioadă dificilă a căsniciei, iar Ornella Muti era și ea într-un impas în mariajul cu Federico Fachinetti. Celentano a recunoscut această aventură în 2014, Ornella a dat și ea o declarație pe această temă: "A fost singurul meu moment de infidelitate"

Ads

Adriano Celentano și Ornella Muti în Innamorato Pazzo