Fosta consilieră prezidențială Adriana Săftoiu rememorează momente din 16-17 decembrie 1989, atunci când era studentă în anul 2 la Facultatea de Litere a Universității București.

Adriana Săftoiu povestește pe Facebook cum a plecat spre casă, la Timișoara, pe 17 decembrie 1989 fără să știe că în orașul natal începuse Revoluția.

"Pe 16 dec 1989, îmi pregăteam valiza să merg în vacantă, acasă, la Timișoara. Eram studentă în anul II la Universitatea din București, Filologie. Un coleg de facultate, bucureștean, mă întreabă dacă merg acasă.

I-am răspuns senină că da. Încerca să îmi sugereze că acolo se întâmplă ceva, dar nimic clar. După ce m-am întors la Facultate, în ianuarie, mi-a spus că asculta Europa Liberă și că aflase de Timișoara, dar nu avusese curajul să îmi spună.

În căminul 6 Martie de atunci, de abia cu două luni în urmă, prin noiembrie '89, am avut acces la prizele din cameră. Eram atât de mulțumite că s-au deblocat prizele si că puteam fierbe un nechezol în cameră și nu în acel oficiu cu vreo 6 prize la care ne conectam studentele din vreo 20 de camere pe palier (câte 4 în cameră) încât ideea să asculți radio Europa Liberă era de negândit.

Pe 17 dec am luat drumul Timișoarei. Habar nu aveam ce se întâmpla. Am stat vreo două ore, în câmp, pe lângă Lugoj fără să știm de ce. În vremurile acelea, nici nu exista vreun de ce. În gara din Timișoara, ne-au legitimat. Asta era nou. Mă gândeam că are legătură cu faptul că mergeam cu "nașul". Eram în culpă. Dar nu pentru că "nașul", ci pentru că aveam flotant de Timișoara (buletinul era cu domiciliu în Târgu Mureș), viză expirată, student în București.

Îl văd pe tata care îi explica acelui nene care ne legitima și care deja mă trecuse pe lista suspecților, că locuiesc în Timisoara, el e tata, îi arăta niste documente. Mă lasă să plec. Ieșind din gară, văd pentru prima dată TAB-uri. Tata nu îmi spune nimic, îmi zice să nu mai pun întrebări. Străzi pusti, chioșcuri de ziare arse.

Trecem pe lângă spitalul de Urgențe. Tab-uri și acolo. Ajung acasă. Geamurile acoperite cu pături. Să nu se vadă lumina aprinsă pe timpul nopții. Mi se explică cu o voce foarte joasă că în Timișoara e revoltă.

Pe 19 decembrie, m-am strecurat cu fratele-meu din casă și am ieșit pe stradă. Din partea mea, nimic eroic. Îmi era frică, dar vârsta și cei din jur au făcut posibil să mă alătur grupului de studenți care mergeau spre Catedrală.

Acum, după 32 de ani, îmi spun că, dacă cineva îmi zicea atunci că voi ajunge la peste 50 de ani și tot despre partidul dl Iliescu vom vorbi, că tot FSN/PDSR/PSD vor face agenda publică i-aș fi spus că e "bolund".", scrie Adriana Săftoiu, într-o postare pe Facebook.