La festivitatea de premiere a Campionatului Mondial din Qatar, trofeul individual cucerit de Messi pentru cel mai bun jucător a fost ținut în mână de o româncă, stewardesă a companiei aeriene Qatar Airways.

Conform informațiilor oferite pe rețelele sociale, compatrioata noastră Adriana Paul locuiește de cel puțin cinci ani în Orientul Mijlociu.

Tânăra a fost contactată de presa din România și a oferit detalii despre ea, dar și despre momentul unic pe care l-a trăit la Campionatul Mondial.

„Eu sunt fata de la țară, vin tocmai din Bârsana, din Maramureș. Am stat cu bunicii, părinții. Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală. Dacă aș spune aceste lucruri cuiva care locuiește aici, nu m-ar crede. Am plecat din România acum opt ani, am locuit trei ani în Londra și, pe urmă, am venit în Qatar în 2017”, a precizat Adriana pentru playsport.

„A fost o experiență de nedescris, m-am bucurat enorm că am avut șansa să fiu aleasă dintre 15 mii de însoțitori de zbor ai companiei noastre, să trăiesc live acele emoții. Trofeul a fost greu, probabil cântărea vreo șase kilograme, îmi tremurau mâinile în continuu”, a mai spus ea pentru Libertatea.