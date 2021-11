Controversatul Adrian Solomon, propunerea PSD la șefia Comisiei de Muncă. „Sunt un pesedist adevărat și un comunist”. Despre Boc: „Un șobolan” VIDEO

Deputatul PSD de Vaslui Adrian Solomon a fost propus de social-democrați pentru a conduce Comisia de muncă din Camera Deputaților. Solomon a fost implicat în 2020 într-un scandal la o șaormerie din centrul Capitalei după ce a refuzat să poarte mască iar polițiștii l-au amendat.

Solomon o va înlocui în funcție pe deputatul USR Oana Țoiu.

"Voi pune toata energia in sprijinirea guvernului din noua calitate de presedinte al comisiei de munca din Camera Deputatilor incepand de astazi 25 nov. 2021”, a declarat Solomon. În urmă cu un an acesta a provocat un scandal într-o șaormerie din Capitală, după ce, alături de deputatul PSD Irinel Stativă au refuzat să poarte mască de protecție și s-au luat la harță cu polițiștii.

La acea dată, după ce a văzut imaginile cu cei doi făcând scandal, liderul PSD Marcel Ciolacu dădea de înțeles că cei doi nu vor mai fi propuși pentru un nou mandat de parlamentar.

„Este nescuzabil. Am avut o discuție cu colegii mei. Dacă ma întrebați de o sancțiune în ceea ce îi privește pe cei doi, cred că e responsabilitatea organizațiilor din care fac parte. (...)

Nu, nu și-au cerut scuze. Presupun că după ce vor termina acest mandat (n.red.: Solomon și Stativă) vor avea mai mult timp de reflexie (…) Presupun că vor avea mai mult timp liber”, afirma Ciolacu.

Cu toate astea, Solomon a prins din nou listele PSD și a intrat din nou în Parlament, acolo unde se află la al patrulea mandat. Primul mandat de parlamentar al lui Solomon a fost începând cu 2008, acesta ținându-se de fotoliu până în prezent. Conform unui CV publicat pe site-ul Camerei, Adrian Solomon a terminat în 2001 Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cusa” din Iași, pentru ca mai apoi, în 2020, să obțină o altă diplomă de licență în drept, la aceeași universitate.

În politică a intrat în 2002, când s-a înscris ca simplu membru în organizația municipală Bârlad. Partidul îl ajută apoi în 2004 să obțină un mandat de viceprimar al Bârladului. Înainte de asta, Solomon a fost profesor de istorie între 2001 - 2004.

În ce privește averea deputatului, acesta deține trei terenuri, un apartament și o casă de locuit în Bârlad și trei autovehicule. La capitolul venituri, Solomon a primit anul trecut 20.000 de lei din vânzarea unui teren și deține în conturi aproape 100.000 de lei. Anul trecut, Solomon a primit din indemnizația de parlamentar peste 140.000 de lei.

L-a amenințat cu moartea pe MRU și l-a numit „șobolan” pe Emil Boc

În 2012, la finalul primului său mandat de deputat , Solomon l-a aminințat cu moartea pe premierul de la acea dată, Mihai Răzvan Ungureanu. Concret, deputatul l-a avertizat pe MRU că va avea soarta lui Aldo Moro, un politician italian răpit şi ucis în 1978, dacă nu va trece pe la Primăria Bârladului pentru a se interesa de soarta cetăţenilor.

„Se-aude că domnul Mihai Răzvan Ungureanu ar vrea să vină pe 1 Mai. Eu îi transmit public, că sigur are urechi care s-audă, că dacă are nesimţirea, că tupeu are cât cuprinde, să vină în Bârlad şi să nu anunţe autorităţile, să nu oprească la primărie să afle ce-i doare pe bârlădeni de la primarul municipiului Bârlad va avea nu soarta lui Tăriceanu, ci soarta lui Aldo Moro. Şi asta nu-i o ameninţare, e o asigurare, domnul prim-ministru. Să vii tu în Bârlad şi să nu te opreşti pe la primărie, să n-ai bunul simţ să suni la primărie înainte că vii", afirma social-democratul.

În cadrul unei conferinţe de presa din 2011 Solomon s-a arătat din nou nemulțumit de o vizita unui alt premier, de data aceasta a lui Emil Boc.

„Nu se face aşa ceva, adică să vii într-o comunitate şi să nu anunţi măcar primarul. Iata, şi Boc, a venit ca şobolanul prin judeţ dar l-a anunţat, la o ora din seară, pe domnul primar şi s-a întâlnit cu el. (...) Eu, dacă am ceva de spus lui Boc i-o spun în faţă de la tribuna parlamentului, nu trebuie să-l fugăresc eu prin oraş sau prin ţară. Oricum, şobolanii când îi vezi e bine sa-i calci pe cap că sunt ăia de-ţi rod avutul de-o viaţă”, a precizat Solomon.

„Sunt un comunist luminat”

În 2014, Solomon a mai avut o ieșire controversată după ce a declarat că este un „pesedist adevărat” și a asociat partidul cu epoca comunistă.

„Sunt un pesedist adevărat şi nu mă dezic de calitatea mea de membru de partid şi nici de structura mea socialistă şi chiar, de multe ori, comunistă. Cine are ceva de comentat să vină să-mi contraargumenteze. Da recunosc că sunt comunist. Dar un comunist luminat, unul care acceptă armonia socială şi nu are în programul său politic lupta de clasă”, afirma social-democratul.